HOQUEI
L’Alcoi-Pons Lleida s’ajorna a avui a causa del temporal
L’equip lleidatà se n’assabenta mitja hora abans de viatjar i partirà aquest matí
El Pons Lleida jugarà avui el seu partit de la jornada 18 a la pista de l’Alcoi (17.00), després que s’ajornés ahir –que era quan estava previst inicialment– a causa del temporal que afecta bona part d’Espanya, en especial el País Valencià, com a conseqüència de l’entrada de la borrasca Oriana.
L’expedició lleidatana es va assabentar al matí, a poc més de mitja hora, de partir a la carretera cap a terres alacantines que hi havia alerta roja i que, per tant, el partit que s’havia de disputar a partir de les 19.30 hores quedava suspès. Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, va explicar ahir en declaracions a aquest diari que “divendres vam fer una consulta a la federació (Reial Federació Espanyola de Patinatge) i llavors hi havia alerta taronja, però a la nit ja se’ns va comunicar que s’havia activat l’alerta roja i després ens vam informar que hi havia hagut accidents de carretera per la zona de Castelló. I aquest matí (ahir per al lector) l’RFEP ens ha comunicat que no calia que viatgéssim”.
L’equip té previst viatjar aquest matí, a les 9.00, per arribar amb prou temps per al matx que començarà a les 17.00. Malgrat el contratemps que el partit es jugui l’endemà, Amat es va mostrar conforme que es disputi immediatament.
“És millor que sigui ara i no més endavant entre setmana. Així ens podem treure de sobre aquest partit com més aviat millor perquè ja l’havíem preparat. A més, l’Alcoi ens ha posat tota classe de facilitats i ens ha deixat triar l’horari, per dir-ho així”.
Val a recordar que és un partit clau per refermar-se a la zona de play-off. Els d’Edu Amat, vuitens amb 19 punts, visiten un Alcoi, novè amb 18 punts i un encontre menys que els lleidatans, en un xoc en el qual estarà en joc la vuitena posició de l’OK Lliga.
Els llistats arriben al duel després d’encadenar dos bons empats davant de l’Igualada (4-4), segon classificat, i el Sanjoanense (3-3), que va servir per classificar-se a la Final Four de la WSE Cup.
D’altra banda, el matx també és important perquè el Pons Lleida pugui mantenir l’average particular amb l’Alcoi, després de guanyar en la primera volta per 5-2.