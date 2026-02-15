FUTBOL
Visita a Terrassa amb urgències
L’Atlètic Lleida segueix en descens. Després de caure a casa amb l’Olot
L’Atlètic Lleida afronta avui (18.00/Lleida En Joc) un nou compromís de lliga corresponent a la vint-i-tresena jornada del grup 3 de Segona RFEF. Els lleidatans, immersos en la zona de descens, s’enfrontaran al Terrassa FC en un partit clau per poder retallar distàncies amb una salvació que tenen encara a sis punts.
Els de Jordi López arriben al matx en quinzena posició amb 21 punts després de caure a casa davant de l’Olot (0-1) en un partit que va posar fi a una ratxa de quatre encontres sense perdre, amb un balanç de dos triomfs i dos empats. Els lleidatans van rebre un dur cop davant d’un rival directe que se’ls va escapar i els deixava sense la possibilitat de retallar diferències amb els seus competidors.
Per la seua part, el Terrassa FC afronta el duel situat en la vuitena posició de la classificació amb 31 punts, després d’haver sumat set victòries, deu empats i cinc derrotes en les vint-i-dos jornades disputades fins ara.
El conjunt egarenc ha anotat 27 gols i n’ha encaixat 28, i en els últims cinc enfrontaments presenta un balanç d’una victòria, tres empats i una derrota.
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Jordi López, va assegurar en la prèvia que “afrontem un partit complicat davant d’un rival reforçat, però confiats que competirem bé, millorarem i sortirem a guanyar”.
L’entrenador també va repassar la setmana d’entrenaments, que li va semblar “positiva”. “Malgrat les dificultats, la setmana ha estat positiva perquè confiem que el que fem ens portarà a aconseguir els objectius”, va concloure.
Quant al precedent d’aquesta temporada, el xoc de la primera volta disputat a Lleida va finalitzar amb empat a dos gols en un enfrontament molt igualat que l’Atlètic Lleida va empatar en els instants finals. Tot i així, aquesta vegada no serà tan senzill, ja que el Terrassa és un equip fort a casa, que ha aconseguit 18 punts en 10 partits després de cinc triomfs, 3 empats i tan sols 2 derrotes.