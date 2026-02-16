FUTBOL
Sense pena ni glòria
L’Atlètic Lleida empata sense gols a Terrassa i continuarà una jornada més a sis punts de la salvació directa. Els egarencs van dominar el joc, encara que Quim Utgés va tenir dos clares rematades de cap que haurien pogut decidir el partit a favor dels lleidatans
Terrassa i Atlètic Lleida van firmar un empat que no deixa satisfets cap dels dos equips. Pel bàndol local, perquè un punt queda curt per a les aspiracions d’assolir la zona de play-off, mentre que per als interessos lleidatans el resultat deixa la salvació a sis punts, la mateixa distància amb què havia començat la jornada després que el rival que marca la permanència, el València Mestalla, empatés a casa davant del líder Poblera (2-2). A més, el Castelló B, equip que ocupa la zona de play-out a cinc punts dels del Segrià, va veure com es cancel·lava el seu duel de dissabte davant del Barça Atlètic pel mal temps.
Quant al matx, els primers minuts van recordar l’etapa de Gabri García, amb anades i tornades però sent l’equip rival qui dominava tant en possessió com en ocasions, deixant Sergio Cortés com a clar protagonista, que va tenir dos bones ocasions en els primers deu minuts. La primera el 6, quan va rebre alliberat una passada enrere, però va estavellar el tret contra el cos de Pau Torres. La segona aparició del migcampista egarenc va ser en el minut 10 i va acabar amb la pilota colpejant al pal, en un tret llunyà des del vèrtex de l’àrea.
A partir d’aquí, el Terrassa continuava dominant el joc, principalment gràcies a Sergio Cortés, jugador per qui passaven totes les accions d’atac. Tanmateix, en el minut 24, l’Atlètic Lleida va tenir una clara ocasió per avançar-se quan Quim Utgés va rematar de cap davant de porteria, però el porter Marcos Pérez, a la desesperada, va treure una mà providencial. A partir d’aquí va continuar el domini local i el monòleg de Sergio Cortés, que ho va tornar a intentar des de lluny en el 32, però el seu colpeig va trobar les mans de Pau Torres. D’aquesta manera es va tancar un primer temps en què el Terrassa va ser clarament superior però amb una gran ocasió per als de Jordi López.
El segon temps va començar amb el mateix plantejament que en el primer temps, però amb un Atlètic Lleida més ben ordenat en defensa. D’aquesta manera, els minuts anaven passant sense gairebé sobresalts i, encara que l’empat no deixava satisfet cap equip, ambdós conjunts es van conformar a no cometre errors en defensa.
Malgrat el lleuger domini local, els de Jordi López sabien que tindrien la seua, i de fet van tenir dos arribades amb Quim Utgés com a protagonista de les dos. La primera en el 82, quan es va plantar sol davant del porter, però va arribar exhaust després de la carrera i amb prou feines va poder forçar un córner. Posteriorment en el 85, Utgés va rematar davant de porteria una falta lateral però va tornar a topar amb Marcos.
En els últims minuts, l’Atlètic Lleida va intentar sorprendre els locals amb contraatacs, amb el matís que Jordi López només va fer un canvi –Vargas per Campins en el 75–. Malgrat la lleugera empenta lleidatana, la prioritat era mantenir el cadenat tancat i amb aquesta consigna tant per a uns com per a d’altres els dos equips van firmar taules en un partit en què van tenir més por de perdre’l que ganes de guanyar-lo.