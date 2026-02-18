RUGBI
“A casa meua s’ha respirat Rugbi, ho porto a la sang”
El lleidatà Marçal Carreras és una de les grans promeses estatals
Marçal Carreras és pur rugbi. El lleidatà, de 19 anys i que ara destaca a la UE Santboiana, descendeix d’una saga de talentosos jugadors que han viscut per i per a l’esport, modelant així la seua vida i estil de joc. “Porto el rugbi a la sang. A casa sempre s’ha respirat aquest esport al qual van jugar el meu pare, la meua mare i els meus oncles”, va explicar a SEGRE el jove jugador.
Potent, aguerrit i versàtil, el flanker lleidatà està vivint la seua segona temporada a l’elit amb el Santboiana, el club degà i més premiat de Catalunya. El seu primer any va ser reconegut com el jugador promesa per la Federació Catalana, i aquest segon, malgrat que l’equip està lluitant per la salvació, continua creixent a nivell personal. “L’any passat vaig demostrar del que era capaç, però em faltava confiança i em veia una mica petit, però ara estic molt còmode, arribant a ser decisiu”, va apuntar.
La clau de tot, segons Carreras, rau a “gaudir” i continuar vivint l’esport com quan era un nen a la base del Club Inef Lleida, la seua segona casa. “Gran part del que he aconseguit ha estat gràcies al Lleida”, va remarcar el jugador, que també va reivindicar que “al club ningú no et prohibia res, volien que et divertissis. És el que he viscut des de petit i no concebo aquest esport de cap altra manera”, va dir. Amb la passió sempre al davant ha arribat a l’elit i a ser internacional. Va ser capità de la sub-18 i aquest estiu afronta el seu segon Mundial sub-20. L’any passat, els lleons van quedar últims, però aquesta vegada volen que sigui diferent. “L’any passat vam donar un ensurt a les potències. És cert que no som tan forts ni tan bons, però si anem al 100% podem competir”, va destacar Carreras.
Amb els èxits de la selecció espanyola absoluta, que el 2027 tornarà a disputar un Mundial 28 anys després, ha arribat un creixement. A través de les xarxes socials, el rugbi s’està tornant visible i Carreras va assegurar que “quan anem amb samarretes de la selecció, la gent ens crida Vamos, Leones. Molts nens han descobert el rugbi gràcies a les xarxes, que també ajuden a deixar els prejudicis enrere i mostrar els veritables valors d’aquest esport.”