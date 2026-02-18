FUTBOL
Els àrbitres admeten un error al no anul·lar el segon gol del Girona
El col·legiat del VAR podria ser apartat
El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) va reconèixer ahir internament, segons va informar el diari AS, que existia la possibilitat d’haver assenyalat la falta d’Echeverri sobre Koundé prèvia al segon gol del Girona, la qual cosa hauria suposat l’anul·lació del gol. La reflexió dels àrbitres va arribar un dia després que els blaugranes caiguessin davant del Girona (2-1) en un partit marcat novament per la polèmica. Al minut 86, Fran Beltrán va anotar el gol definitiu per als seus, precedit per una clara trepitjada d’Echeverri a Koundé, que l’àrbitre de camp, Soto Grado, no va assenyalar, ni l’àrbitre del VAR, David Gálvez Rascón, va revisar. Aquesta decisió va portar conseqüències, ja que, segons va informar Eurosport, Gálvez serà apartat després de no revisar la infracció. En aquesta línia, el precandidat a la presidència del Barça Víctor Font, líder de la plataforma Nosaltres, va anunciar ahir que presentarà una denúncia davant la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el CTA si guanya les eleccions, al considerar que “s’està adulterant la competició” per la pressió exercida, segons el seu parer, pel Reial Madrid. Per la seua part, l’expresident i precandidat Joan Laporta va assegurar, durant la inauguració de la seua seu electoral a Barcelona, que el club “ja ha superat el més difícil” i va defensar la continuïtat del seu projecte, amb el nou lema Defensem el Barça, al considerar que, si segueix l’actual rumb, l’entitat “viurà una de les etapes més glorioses de la seua història”. Laporta també va denunciar “campanyes de desprestigi institucional” contra el club i va assegurar que l’entitat ha de continuar preparada per afrontar “obstacles externs”. “L’enemic és gran i potent, però no ens fa por”, va afirmar.