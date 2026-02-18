JOCS
Jaume Pueyo i Marc Colell somien avui amb un diploma
Tanquen la participació olímpica a la prova de Team Sprint d’esquí de fons
Els lleidatans Jaume Pueyo i Marc Colell disputaran avui la prova de Team Sprint d’esquí de fons als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb l’ambició de firmar un resultat històric i lluitar per un diploma olímpic. La classificació es preveu que comenci les 10.15 i les finals, a partir de les 12.15.
La prova de Team Sprint, que es disputa per relleus alterns i exigeix màxima coordinació entre els dos integrants de cada equip, representa una oportunitat real perquè Pueyo i Colell situïn l’esquí de fons espanyol en la baralla pels diplomes, reservats als vuit millors. Amb joventut, talent i una preparació meticulosa, la dupla lleidatana aspira a firmar una actuació per a la història.
Val a recordar que en aquests Jocs d’Hivern, Lleida ha tornat a tenir un paper destacat en la delegació espanyola, aportant un terç dels esquiadors de fons (Jaume Pueyo, Bernat Sellés i Marc Colell) presents a la gran cita internacional.
Jaume Pueyo, de 24 anys i natural de la Seu d’Urgell, ha arribat a aquests Jocs en el millor moment de la seua carrera. A la prova d’esprint de la setmana passada, l’esquiador del CEFUC va superar el primer tall i va acabar en el lloc 26 millorant la seua posició dels Jocs de Pequín 2022, quan va quedar el 37è.
Amb ell hi haurà el seu company de club, Marc Colell, de 20 anys, que afrontava el seu debut olímpic i que a l’esprint individual no va poder superar el tall i va acabar el 55è. “Al Team Sprint podem lluitar per un diploma”, va assenyalar el també esquiador del CEFUC abans d’afrontar la prova d’avui.
Cardona diu que sap gestionar la pressió
El català Oriol Cardona, principal carta espanyola als Jocs –en la prova esprint i, juntament amb l’andalusa Ana Alonso, en el relleu mixt d’esquí de muntanya– va comentar aquest dimarts, a Bormio, on competirà demà –a la prova individual– i dissabte, que “hi ha molts factors a tenir en compte”, però que “si no sabés gestionar la pressió, no hauria de ser aquí”.
L’ucraïnès expulsat ja és al seu país
El pilot ucraïnès de skeleton Vladislav Heraskèvitx ja es troba al seu país després de deixar els Jocs, on no va poder participar després de la prohibició de portar un casc amb imatges d’esportistes morts per atacs russos per part d’un COI, al qual va tornar a criticar. Heraskèvitx va penjar un vídeo a Instagram totalment a les fosques a Kíiv, acompanyat d’un text. “Malgrat la falta de llum, la llar és el millor”, va indicar.