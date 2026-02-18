HOQUEI
Nico Ojeda i Javi Sánchez no seguiran al Pons Lleida
El Barça cedirà l’argentí a un altre equip i el porter fitxarà per l’Alcoi
Nico Ojeda i Javi Sán-chez no continuaran la temporada vinent vestint la samarreta del Pons Lleida. El porter granadí, que compleix la seua tercera temporada com llistat, ja s’ha compromès amb el PAS Alcoi, un acord que fa dies va posar en coneixement del Llista, mentre que l’argentí, que va fitxar pel Barça l’estiu passat fins al 2029, tornarà a ser cedit la campanya que ve, però ha descartat allargar la seua etapa a Lleida.
El jugador de Mendoza, de 24 anys i format al Club Petroleros YPF de la mateixa localitat argentina, va arribar al Llista la temporada 2023-2024, convertint-se en un dels referents de l’equip lleidatà. La passada campanya va fer un salt important a l’anotar un total de 34 gols entre l’OK Lliga, la WSE Cup i la Lliga Catalana, malgrat patir una lesió que el va deixar diverses setmanes fora i que li va impedir de jugar la final de Copa del Rei. La seua gran campanya el va catapultar al Barça, que el va fitxar per quatre temporades, si bé la primera com a cedit al Pons Lleida. Ara, el club blaugrana ja li ha comunicat que tornarà a cedir-lo i li ha donat fins a set destinacions perquè elegeixi, entre la Lliga portuguesa i l’espanyola. Tot i que encara no ha firmat amb cap club, els més ben situats per aconseguir els seus serveis són el Reus Deportiu i, sobretot, el Calafell.
Pel que fa a Javi Sánchez, el granadí ha acceptat l’oferiment de l’Alcoi per canviar d’aires, un moviment que li permetrà, a més de gaudir de més minuts de joc –al Pons Lleida alterna la porteria amb Xavi Bosch–, estar més a prop de casa seua.
Aquests dos moviments obligaran el Pons Lleida a mirar el mercat. Un dels reforços que està sonant amb força és el de Fran Tombita Torres. Segons apunta Hockey Catedra, l’argentí, que ja va jugar la passada temporada al Lleida cedit pel Liceo, podria tornar a vestir la samarreta llistada, si bé la primera intenció que estudia el jugador és buscar una destinació a Portugal.
Demanaran la Final Four aviat
D’altra banda, el Llista i la Paeria estan ultimant tota la documentació que han d’enviar a la European Rink Hockey per formalitzar la seua candidatura per acollir la Final Four de la WS Europe Cup, a disputar el 18 i 19 d’abril. La intenció és presentar-la a finals de la setmana que ve, ja que a començaments de març la federació europea ha de decidir on es disputarà. El Calafell i el Juventude Pacense portuguès també tenen intenció de sol·licitar la Final Four, que els dos últims anys s’ha celebrat a Igualada, que ha estat el campió de les dos edicions. El club llistat pretén fer valer, a més de la seua experiència en aquests combats, ja que no s’ha d’oblidar que l’ha organitzat en tres ocasions (2018, 2019 i 2023), el fet que aquest any celebra el 75 aniversari de la seua fundació.