BÀSQUET
Nucli Bordeus demana a l’equip la mateixa entrega que ells
“Volem que tot l’afecte i suport que donem se’ns torni a la pista”
La derrota de diumenge contra el Girona ha deixat empremta en l’afició. La penya Nucli Bordeus, la més nombrosa i representativa de l’Hiopos Lleida, va emetre un comunicat contundent després de la mala imatge que va oferir l’equip sobre la pista. “Una altra derrota en un derbi català i un dia més en què els supporters del galliner es van trencar la veu per l’equip”, arranca el text, reflectint els sentiments d’una grada que no va deixar d’animar en cap moment. De fet, subratlla que “mentre la pilota estigui en joc no pararem mai d’animar, és la nostra manera de representar la ciutat, però tot l’afecte i suport que donem volem que se’ns torni a la pista”.
La penya aclareix que “com a grup no som ningú per exigir victòries, i menys en el millor moment de la nostra història”, malgrat que adverteix que “ser jugador del Lleida ha d’implicar tenir el caràcter que demana el Barris Nord”. Reclama que l’equip recuperi “la rauxa, la passió i l’orgull” i va afegir: “Necessitem que els jugadors es tornin a morir de ganes de jugar davant nostre.” Al terme del partit, el Nucli ja va mostrar el seu descontentament i va decidir no fer la tradicional haka amb els jugadors. “Volem lluita, resistència i esforç; som el Lleida i no podem abaixar mai els braços”, conclou el comunicat.
Per una altra banda, l’equip es va entrenar ahir davant de 850 espectadors, tots alumnes dels centres vinculats al Projecte Escoles del Força Lleida: Mirasan, Minerva, Països Catalans, Mitjana, Riu Segre i Pardinyes.
Paulí, Golomán i el lleidatà Oriola, amb les seleccions
Oriol Paulí i Gygy Golomán són els dos únics jugadors de l’Hiopos Lleida que jugaran la pròxima Finestra FIBA. Chus Mateo torna a confiar en Paulí per al doble duel davant d’Ucraïna (27 de febrer i 2 de març), convocatòria a la qual torna el lleidatà Pierre Oriola. L’Hongria de Golomán tindrà un doble enfrontament amb França.