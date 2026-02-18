FUTBOL
Vinícius dona avantatge al Madrid i denuncia l’insult racista d’un rival
El partit va estar deu minuts aturat
El Reial Madrid va vèncer ahir per 0-1 el Benfica en l’anada dels play-offs de la Lliga de Campions, gràcies a un gol de Vinícius a la segona meitat per encarrilar el pas a vuitens de final. En aquesta ocasió, el conjunt blanc no va caure en la trampa de l’equip entrenat per José Mourinho, que va acabar expulsat al tram final. Els d’Álvaro Arbeloa van completar un partit seriós i compromès en defensa, amb el paper destacat de Fede Valverde i Eduardo Camavinga, sense deixar córrer el rival, i els va valer un cop amb la dreta de Vinícius directe a l’escaire, impossible per a un Anatoli Trubin, que va signar un partit excel·lent.
En la mateixa celebració del gol, el duel va estar aturat durant deu minuts després que l’àrbitre apliqués el protocol antiracisme quan Vinícius va denunciar un insult racista de Prestianni que, segons va apuntar el madridista, li va dir mico. El brasiler també va ser amonestat per provocar a la grada en la celebració del gol. Després, els blancs van saber patir davant d’un Benfica que va generar molt menys perill que fa tres setmanes i veu com el Madrid fa un primer pas cap a vuitens.
El PSG remunta, el Dortmund guanya i la Juventus, a punt del KO
A la resta de partits de la jornada d’ahir va destacar en especial la sorprenent golejada patida per la Juventus al camp del Galatasaray (5-2), un resultat que deixa el quadre torinès al llindar de l’eliminació. També va patir el vigent campió d’Europa, un PSG que va haver de remuntar un 2-0 al camp del Mònaco. Sense Dembélé, lesionat al minut 25, Duoué va ser protagonista amb dos gols. El Borussia Dortmund, per la seua part, es va imposar per 2-0 a l’Atalanta i acaricia els vuitens. Avui es disputen quatre partits més: Karabakh-Newcastle, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt-Inter i Bruges-Atlètic.