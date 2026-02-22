MOTOCICLISME
Àlex lidera el doblet dels Márquez en el test de Buriram
Àlex Márquez (Ducati Gresini) va marcar ahir el millor crono en la primera jornada del test de pretemporada de MotoGP que s’està disputant al circuit de Chang, a Buriram (Tailàndia). El vigent campió de la categoria reina, el seu germà Marc Márquez (Ducati), va ser segon a la taula de temps, malgrat patir dos caigudes durant la tanda matinal.
Al mateix escenari on la setmana que ve començarà el campionat, el petit dels Márquez, subcampió del món el 2025, va establir una marca de 1:29.262 en la sessió vespertina per comandar els temps al traçat asiàtic.
Amb això, va superar per una mica més d’una dècima Marc, que va patir dos caigudes sense conseqüències al matí. El de Cervera se’n va anar a terra al revolt 12, l’últim del circuit, i després va acabar de nou a la grava al 5. Va tancar el matí dotzè. Tanmateix, va remuntar a la tarda. Va saltar a la pista quan restava tot just un quart d’hora per al final i va aconseguir firmar un 1:29.391 que li va valer per acabar segon el dia.
El podi de dissabte el va tancar una altra Ducati, la de l’italià Franco Morbidelli, que es va quedar a dos dècimes d’Àlex. El també transalpí Marco Bezzecchi (Aprilia) i el francès Johann Zarco (Honda) van completar el top 5, també a dos dècimes del dominador de la jornada, en la qual Francesco Bagnaia (Ducati) va acabar en la desena posició.