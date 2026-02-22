FUTBOL
Amarga derrota del Balaguer a casa
El Gimnàstic Manresa va resoldre el duel al minut 87
El Balaguer va encaixar ahir una derrota amarga a casa davant del Gimnàstic Manresa (0-1), després d’un partit molt igualat i amb diverses ocasions de gol, que es va resoldre al final.
El conjunt visitant va saber resistir les envestides locals, que van dominar clarament la primera part. Malgrat la superioritat en el joc, els locals no van saber materialitzar les oportunitats: un mà a mà d’Aires, dos xuts de falta que el porter va frustrar i dos rematades que es van estavellar al pal. El descans va arribar amb empat en el marcador i, a la represa, el Balaguer va patir les conseqüències del ritme intens de partit que imposava el Gimnàstic Manresa. Tot i així, amb l’entrada d’Albert Bereño i Pol Cervera al 78, els locals encara van generar perill amb diverses rematades i un parell de córners. Però la sòlida defensa manresana va saber rebutjar els atacs del Balaguer i, en una jugada per la banda al 87, Bravo va culminar un rematada decisiva que va suposar el 0-1 definitiu.
El Borges va encaixar un dur correctiu a Igualada per un contundent 5-0. L’equip de les Garrigues, penúltim en la classificació, no va ser rival per a un Igualada que és tercer a la taula. El partit es va resoldre pràcticament en els primers 45 minuts amb un clar 3-0 i un domini incontestable dels locals.
A la segona part, el Borges va encaixar dos gols més, l’últim ja en els darrers instants. L’equip de Jordi López Mena és a vuit punts del Cardona, que marca la salvació.