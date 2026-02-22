FUTBOL
El Barça resol un nou tràmit cap al títol a Granada
El Barça femení va encadenar ahir el dotzè triomf a la Lliga F, després de resoldre un altre tràmit davant del Granada, amb la lleidatana Andrea Gómez a l’onze titular, que va caure derrotat per 0-2 davant d’unes blaugrana amb moltes rotacions.
En un onze titular amb molt poques jugadores habituals, una de les titulars indiscutibles, Graham Hansen, es va encarregar d’encarrilar la victòria. La noruega va forçar un penal al minut 9, que va ser assenyalat mitjançant el videoarbitratge, i el va convertir per anotar el 0-1. Abans d’arribar a la mitja hora, la mateixa Hansen va posar un córner que Aïcha Camara va rematar de cap per marcar el seu primer gol com a blaugrana i establir el 0-2 final.