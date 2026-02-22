BÀSQUET
El Baskonia supera el Barça i s’enfrontarà al Madrid
El Kosner Baskonia jugarà la gran final de la Copa del Rei de bàsquet de València 2026 contra el Reial Madrid després de guanyar el Barça (67-70) a la segona de les semifinals, que va distar molt del gran nivell de joc de la primera entre València Bàsquet i els blancs (106-108), i en la qual els baskonistes van sorprendre en un gran quart final un Barça desafortunat i il·legal.
Serà la desena final per al Baskonia, l’última va ser el 2009, que va guanyar el Màlaga a Madrid. Des d’aleshores no tornava a la lluita pel títol, que ha guanyat en 6 ocasions. I ho fa després de superar el Barça en un duel estrany, de molt baixa anotació per a dos equips molt ofensius, i amb un Trent Forrest que es va posar el Baskonia a l’esquena en un gran últim quart (9-21) que va segellar el triomf i el pas dels bascos.