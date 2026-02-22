Bronze en el relleu mixt
El català Oriol Cardona i l’andalusa Ana Alonso obtenen una soferta medalla, malgrat una penalització. Tots dos coronen el seu doblet i culminen la millor participació espanyola hivernal
Oriol Cardona i Ana Alonso van engrandir la seua gesta als Jocs d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo al conquerir el bronze en el relleu mixt d’esquí de muntanya, disciplina debutant en el programa olímpic. Després de l’or de Cardona i el bronze d’Alonso aconseguits dijous, la parella espanyola va tornar a pujar el podi a Bormio, en una prova guanyada pels francesos Thibault Anselmet i Emily Harrop, amb Suïssa segona.
En tot just tres dies, Espanya va passar de comptar amb cinc medalles en els Jocs d’Hivern –des dels de Chamonix 1924– a sumar-ne tres més gràcies a aquesta dupla. Cardona, nascut a Banyoles, es va convertir a més en el segon campió olímpic hivernal espanyol després del mític Francisco Paquito Fernández Ochoa, or a Sapporo 1972. El català, deixeble de Kilian Jornet, va arribar com a doble campió mundial i europeu i va confirmar els pronòstics en l’exigent circuit del Stelvio.
La història d’Alonso, granadina de 31 anys, afegeix èpica l’assoliment. Fa quatre mesos va ser atropellada mentre s’entrenava amb bicicleta i va patir greus lesions, inclosa la ruptura de lligaments del genoll. Va decidir ajornar l’operació per complir el seu somni olímpic. Contra molts pronòstics, i amb el suport del seu entorn, va aconseguir dos bronzes i es va reivindicar com a figura clau de l’equip.
El relleu mixt, amb dos postes per integrant i transicions tècniques en què s’alternen ascensos amb pells de foca i descensos, va mantenir la tensió fins al final. França va dominar des de l’inici, mentre Espanya alternava encerts i errors. Alonso va perdre temps en una transició i va cometre una infracció al col·locar les pells fora de zona, cosa que va generar incertesa per una possible sanció. Cardona va afrontar l’últim relleu a més de 37 segons del liderat però va remuntar fins a assegurar la tercera plaça. Anselmet va travessar primer la meta amb 26:57.44, davant de Suïssa. Cardona va arribar tercer, pendent de la penalització final. Van ser només tres segons, insuficients per arrabassar a Espanya un bronze que confirma una gesta històrica.
La Seu reconeix Pueyo i Colell: “Ens heu fet vibrar”
L’ajuntament de la Seu i el Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC) van organitzar ahir un acte de benvinguda als fondistes locals Jaume Pueyo i Marc Colell, com a reconeixement per la seua participació en els Jocs Olímpics d’Hivern.L’alcalde, Joan Barrera, va agrair la gesta de Pueyo i Colell “que ha servit per donar continuïtat a la llarga llista de membres del CEFUC que han representat la ciutat i la comarca” en competicions olímpiques. La fita coincideix amb la celebració dels 50 anys de l’entitat. El president del CEFUC, Ferran Pubill, va donar les gràcies als olímpics perquè “ens heu fet vibrar”, va dir. Pueyo, per la seua part, va dir que els jocs “són molt mediàtics però toca seguir perquè no tot acaba aquí”. Colell, que s’estrenava en uns jocs, es va mostrar “satisfet amb els resultats perquè vaig donar el màxim, que era el meu objectiu”.Per la seua part, el també fondista Bernat Sellés, el tercer olímpic lleidatà, va ser rebut i homenatjat pel seu club, el Cerdanya Nòrdic.
El noruec Klaebo aconsegueix el seu onzè or, el sisè en aquests Jocs
El fondista noruec Johannes Hosflot Klaebo, que en aquests Jocs ja s’havia convertit en l’esportista més premiat de tota la història de l’olimpisme hivernal, va aconseguir ahir el seu onzè or, el sisè en la cita de la qual surt com el gran guanyador, a l’imposar-se en la prova dels 50 quilòmetres, amb sortida massiva i en estil clàssic, disputada a Tesero. Klaebo, nascut a Oslo fa 29 anys, ja havia elevat dimecres a deu ors i una plata el seu propi rècord històric absolut de trofeus en una cita hivernal: el que li havia arrabassat tres dies abans a la seua compatriota Marit Bjoergen, així mateix esquiadora nòrdica, que l’havia deixat en vuit ors.