Desfeta del Cadí contra un rival directe

Es va diluir després d’un 7-0 inicial i va caure per 35 punts amb l’Euskotren. Segueix un triomf per sobre del descens

Niare, la millor del Cadí amb 15 punts, en una acció ofensiva. - C. SANS

El Cadí La Seu va encaixar ahir un cop difícil de digerir, ja que va patir una autèntica desfeta en el duel directe davant de l’Euskotren (42-77), que va tenir tot l’encert i la intensitat que el conjunt urgellenc només va trobar en un parcial de 7-0 d’arrancada. A partir d’aleshores, la caiguda va ser inacabable i el Cadí, amb només un triple anotat –en l’últim quart– i sense cap actuació destacable més enllà de Niare (15 punts), va encaixar la derrota per una màxima diferència de 35 punts (42-77). L’única bona notícia va ser que seguirà un triomf per sobre del descens, ja que avui s’enfronten Gernika i Araski, els dos equips amb un triomf menys que el Cadí. L’inici va ser prometedor, amb un 7-0 de sortida i Niare traient partit del seu poder a la pintura. Però el que semblava un gran recurs per a les urgellenques, va resultar ser la seua única opció durant tot el primer temps, en el qual van anar diluint-se sense pal·liatius. Així, dels primers punts bascos al minut 4 (7-2) es va passar al 13-12, amb l’entrada de Robinson i Vitola, que van començar a castigar des del triple i van capgirar el marcador (16-18), per obrir una primera bretxa amb el 16-21 de final de quart. L’Euskotren va olorar sang i va castigar en un segon capítol demolidor (6-24). Robinson (15 punts) i Vitola (17), acompanyades per Ejim (15), van ampliar la diferència fins als 12 punts (18-30). Amb 20-32, Isaac Fernández va demanar un temps mort per reaccionar al desastre, però el que va passar va ser un altre 2-13 per assestar un nou cop duríssim al Cadí, que no va anotar de tres (0/8) en tot el primer temps davant del 7/14 del rival. El descans havia de servir per millorar coses, però qui ho va fer encara més va ser l’Euskotren, perquè el seu trident anotador (Ejim, Robinson i Vitola) va deixar pas a les seues companyes per ampliar encara més l’avantatge fins als 35 punts finals.

