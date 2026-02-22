BÀSQUET
Desfeta del Cadí contra un rival directe
Es va diluir després d’un 7-0 inicial i va caure per 35 punts amb l’Euskotren. Segueix un triomf per sobre del descens
El Cadí La Seu va encaixar ahir un cop difícil de digerir, ja que va patir una autèntica desfeta en el duel directe davant de l’Euskotren (42-77), que va tenir tot l’encert i la intensitat que el conjunt urgellenc només va trobar en un parcial de 7-0 d’arrancada. A partir d’aleshores, la caiguda va ser inacabable i el Cadí, amb només un triple anotat –en l’últim quart– i sense cap actuació destacable més enllà de Niare (15 punts), va encaixar la derrota per una màxima diferència de 35 punts (42-77). L’única bona notícia va ser que seguirà un triomf per sobre del descens, ja que avui s’enfronten Gernika i Araski, els dos equips amb un triomf menys que el Cadí. L’inici va ser prometedor, amb un 7-0 de sortida i Niare traient partit del seu poder a la pintura. Però el que semblava un gran recurs per a les urgellenques, va resultar ser la seua única opció durant tot el primer temps, en el qual van anar diluint-se sense pal·liatius. Així, dels primers punts bascos al minut 4 (7-2) es va passar al 13-12, amb l’entrada de Robinson i Vitola, que van començar a castigar des del triple i van capgirar el marcador (16-18), per obrir una primera bretxa amb el 16-21 de final de quart. L’Euskotren va olorar sang i va castigar en un segon capítol demolidor (6-24). Robinson (15 punts) i Vitola (17), acompanyades per Ejim (15), van ampliar la diferència fins als 12 punts (18-30). Amb 20-32, Isaac Fernández va demanar un temps mort per reaccionar al desastre, però el que va passar va ser un altre 2-13 per assestar un nou cop duríssim al Cadí, que no va anotar de tres (0/8) en tot el primer temps davant del 7/14 del rival. El descans havia de servir per millorar coses, però qui ho va fer encara més va ser l’Euskotren, perquè el seu trident anotador (Ejim, Robinson i Vitola) va deixar pas a les seues companyes per ampliar encara més l’avantatge fins als 35 punts finals.