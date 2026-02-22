Desfeta del Lleida a L’Hospitalet (2-1)
Dos errors en 40 segons condemnen al Lleida
El Lleida ha començat fort, però dos gols consecutius de Flavio i Serra (1-0 i 2-0) han donat avantatge als locals abans del descans. A la segona part, el domini ha estat del conjunt del Llobregat, tot i que el Lleida ha retallat distàncies al minut 84 amb un gol d’Escobedo. Malgrat la pressió final, els de la Terra Ferma no han pogut evitar la derrota (2-1).
El partit ha començat amb un Lleida amb alçada, amb dos entrades a l’àrea de Pau Russo que ha acabat, els dos cops, reclamant penal. Passats els minuts, ha estat el conjunt local qui ha agafat el domini de la pilota, forçant diversos serveis de cantonada que tampoc han incomodat a Satoca. Al minut 17, després d’un desajust defensiu de la defensa lleidatana, Flavio ha aprofitat el mà a mà per anotar el primer gol del partit (1-0). 40 segons després, Serra ha tornat a aprofitar un u contra u per posar més distància al marcador (2-0). La primera meitat ha posat fi a el domini riberenc i sense que els de la Terra Ferma poguessin fer res més.
La segona part ha iniciat amb la mateixa dinàmica amb la qual ha conclòs la primera, amb Satoca salvant la sagnia local. El domini ha estat favorable als del Llobregat, que han controlat durant tot el partit i han gaudit de les ocasions, però, els de Cortés, han pogut tancar-los durant el darrer quart d’hora, tot i que, sense incomodar a Aliaga. Al 84, els blaus han forçat un córner servit per Toni Vicente ha acabat al cap d’Escobedo que l’ha enviat al fons de la xarxa (2-1). Finalment, tot i viure els darrers minuts a camp contrari, els de la Terra Ferma no han pogut aconseguir un punt lluny de casa.
Amb aquesta derrota, el Lleida cau fins a la darrera posició, amb 20 punts i la setmana vinent descansarà, ja que el partit contra el Vic el disputarà el pròxim dia 4 de març.