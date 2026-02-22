ATLETISME
Èrika Sellart, or absolut en javelina
Es proclama campiona estatal batent la seua marca personal
L’atleta de Bellvís Èrika Sellart Bordes (Diputació València Club Atletisme) es va proclamar dijous a la nit campiona d’Espanya en categoria absoluta de llançament de javelina, amb una millor marca personal de 51.14 metres, que li va valer per penjar-se l’or en el Campionat d’Espanya de llançaments llargs d’hivern, que es disputa fins a avui a Castelló de la Plana.
Sellart (15/6/2007) va aconseguir així el seu primer or a nivell estatal en categoria absoluta, malgrat ser encara una competidora sub-20, tot i que ja havia aconseguit una altra medalla en el Campionat d’Espanya del mes d’agost passat, quan va ser bronze a Tarragona. De fet, la lleidatana completarà avui la seua participació a Castelló, ja que disputarà, a partir de les 15.00, la final estatal de javelina en categoria sub-20, en la qual parteix com la principal favorita a l’or.
La llançadora lleidatana arribava en bona forma al campionat, després d’haver-se proclamat campiona de Catalunya de javelina amb un millor llançament de 48.98 metres, i poc va tardar a superar-lo. En el seu primer llançament, va posar el llistó a 51.14 metres, superant amb escreix la seua millor marca personal de 50.00 i batent també el rècord de Catalunya en categoria sub-20.
De fet, l’única que va superar els 50.00 metres va ser ella, amb un tercer llançament que va arribar als 50.29, mentre que va firmar 45.81, 47.09 i 48.94 tres més i va acabar amb un nul. Qui més se li va atansar va ser Paula Redondo (Bidezabal Durango), que es va emportar la plata amb un millor llançament de 49.37 metres, mentre que el bronze va ser per a Enya Carretero (Alcampo Scorpio), amb 48.85.