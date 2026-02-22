Un gol matiner del Turó Peira condemna l’Alpicat
L’Alpicat va cedir ahir els tres punts (0-1) al segon classificat del grup, el Turó Peira, que va fer valer un gol matiner per emportar-se la victòria del Parc del Graó. Aquesta derrota suposa la segona consecutiva dels del Segrià com locals, que fa dos jornades també van caure pel mateix resultat davant la Pirinaica. A més, els fa caure al vuitè lloc de la classificació, encara que tenen un partit pendent. El xoc d’ahir el va decidir una magistral picada de falta directa d’Antonio als set minuts. A l’Alpicat li va costar generar ocasions per poder capgirar el marcador, malgrat que el porter visitant Camacho va haver d’aparèixer amb una triple intervenció un minut després del 0-1 per salvar l’empat, a rematades de Barbosa, Verdés i Vendrell. El conjunt del Segrià només va tornar a inquietar a mitjans de la segona meitat, amb xuts tímids de Ribera i Roc.