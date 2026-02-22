FUTBOL
L'AEM disputa una prova de foc per la permanència
Visita el Cacereño, rival directe, i té una opció per sortir del descens
L’AEM afronta aquest diumenge (12.30/Lleida En Joc) un duel crucial per a la salvació contra el CP Cacereño. Un partit de màxima exigència que, segons va apuntar el tècnic del conjunt del Segrià, Rubén López, “tots sabem que és una final, però repetir-ho només afegeix pressió”.
Així, “amb confiança” i “centrades a sumar punts”, les lleidatanes visiten Extremadura amb la missió de sortir del descens i superar el rival, que ara mateix marca la salvació a la taula classificatòria. Els dos conjunts estan empatats a 20 punts, però l’AEM té un partit menys, que disputarà el dimecres 18 de març davant del Betis a domicili.
En clara millora des de l’arribada de Rubén López al desembre, el conjunt del Secà de Sant Pere arriba al xoc llançat després d’imposar-se a l’Oviedo en l’última jornada amb un gol agònic de Nora. El gol al minut 88 va materialitzar la quarta victòria de les lleidatanes des de l’arribada del tècnic barceloní, que tan sols ha perdut un partit dels últims set a Primera RFEF. A més, l’equip també va aconseguir l’accés a la final de la Copa Catalunya després d’imposar-se a l’Ona Sant Adrià (2-3).
Davant tindran un Cacereño que sempre és un rival complicat i que en els seus últims cinc partits ha sumat dos triomfs i ha encaixat tres derrotes. Les d’Ernesto Sánchez arriben al duel amb números molt similars a les del Segrià. Els dos equips han guanyat i empatat cinc partits. El Cacereño ha perdut 9 partits i l’AEM un menys, vuit.
Pel que fa a gols a favor, tots dos n’han anotat 14, però les lleidatanes n’han encaixat 24, un més que el rival. A més, els dos equips van disputar l’últim play-off d’ascens a Lliga F, sense sort.
D’aquesta manera, es preveu un partit igualat. Un xoc que, segons Rubén López, tindrà “molt poques oportunitats, molta pilota aturada i molta segona jugada”. En aquest context, el tècnic va considerar fonamental l’eficàcia en les àrees: “Si som efectives, tindrem moltes possibilitats de guanyar”, va concloure