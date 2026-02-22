FUTBOL
L'Atlètic Lleida disputa un duel directe a casa sense opció de fallar
Rep el Barbastre, amb qui estan empatats a 5 del play-out
L’Atlètic Lleida torna a afrontar avui (12.00/Lleida En Joc) una nova final per aspirar a la permanència, ja que rep al Camp d’Esports el Barbastre, equip que està en la mateixa situació que els lleidatans a la taula: amb 22 punts, en zona de descens, i a cinc punts del play-out (que marca el Castelló B amb un partit menys) i a sis del València Mestalla, el primer equip en llocs de permanència.
Les semblances entre els dos equips no acaben a la taula classificatòria, sinó que també es veuen clarament en les dinàmiques de les últimes jornades, ja que els dos només han encaixat una derrota en els últims cinc partits.
L’equip lleidatà va perdre en l’últim partit a casa, contra l’Olot (0-1), mentre que el Barbastre va caure fa dos, també com a local, davant del líder Poblera (0-2). Tanmateix, l’Atlètic Lleida ha aconseguit dos victòries i dos empats en la resta de partits, mentre que l’equip del Somontano ha empatat els altres quatre –tres dels quals a zero i un altre per 1-1–. I és que l’equip aragonès encara no ha aconseguit guanyar en tot el que va de 2026 –amb set partits disputats– i el seu últim triomf es remunta al 6 de desembre a casa de la Castelló B (1-3). De fet, destaca per ser el segon equip menys golejador del grup, amb 15 gols marcats en 23 jornades.
El tècnic de l’equip lleidatà, Jordi López, va assenyalar que “el Barbastre és un equip molt competitiu, fort i difícil de superar. És un rival que et penalitza si t’equivoques. Hem de tenir molt clar què hem de fer perquè no ens facin mal i, alhora, trobar la manera d’atacar-los”.
Sobre la situació classificatòria, el tècnic va destacar que “hem de posar el focus en nosaltres. Sumar, sumar i sumar. Anar partit a partit. Si fem els punts que creiem que hem de fer, aconseguirem l’objectiu”. “Confiem plenament en l’equip, en el treball que estem fent i no desistirem en cap moment”, va concloure.