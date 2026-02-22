L’Osasuna venç el Madrid i el Barça pot ser avui líder
L’Osasuna va vèncer, més de quinze anys després, el Reial Madrid (2-1) amb un gol al minut 90 de Raúl García de Haro en un gran partit dels d’Alessio Lisci. L’Osasuna va tallar la ratxa victoriosa d’Arbeloa, que va cedir els primers punts de lliga com a tècnic madridista després de cinc triomfs consecutius i pot perdre el liderat en favor del Barcelona. Una acció discutida, assenyalada des del VAR, per una trepitjada de Courtois sobre Budimir, va donar pas al primer gol local als 38 minuts. El Reial Madrid va igualar el partit després d’un gol anul·lat a Kylian Mbappé, en una jugada de Fede Valverde que va rematar Vinícius en boca de gol als 73 minuts, però va acabar derrotat amb la diana de Raúl García quan buscava la remuntada.
La derrota deixa el Reial Madrid a mercè del Barcelona, que amb un triomf davant del Llevant avui recuperaria el liderat.