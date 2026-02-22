HANDBOL
El Lleida es queda sense triomf in extremis
Un gol del Schar Saragossa a falta de quatre segons per al final del partit frustra una jornada més l’equip lleidatà, que fa quatre partits que no guanya a la Lliga
El Lleida Handbol segueix abonat a la mala sort. A les del Segrià se’ls va escapar ahir la victòria en l’últim sospir després d’un gol del Schar Saragossa, quan amb prou feines quedaven quatre segons per al final del partit (28-28). Amb aquest empat, el Lleida segueix desè a la taula, un punt per sobre del rival, però va perdre l’oportunitat d’allunyar-se més del descens.
En el primer temps, les lleidatanes van començar manant en un partit igualat (7-9). Tot i així, al tall el descans, el Saragossa va prendre un avantatge que no va deixar anar fins als instants finals del duel (13-11).
En la represa, les aragoneses van mantenir l’avantatge de dos gols, responent sempre als intents lleidatans d’atansar-se. Tanmateix, a cinc minuts del final, el Lleida va capgirar el marcador (23-26). Tot i així, la pressió va poder de nou amb les bordeus, que no van poder mantenir-se al davant i van deixar escapar el triomf quan ja gairebé no quedava temps.
Amb aquesta derrota, el Lleida encadena el quart partit sense guanyar. Les del Segrià han sumat dos empats i dos derrotes que les deixen tres punts per sobre del descens.