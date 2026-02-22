HOQUEI
Massa rival per a l’Alpicat
L’equip lleidatà es va acomiadar de qualsevol opció de plantar cara al Telecable quan al minut 7 ja perdia per 0-4. Arantxa González va marcar el gol de l’honor en els últims instants
El Lleidanet Alpicat va encaixar la tretzena derrota en setze partits contra un dels grans de la competició com és el Telecable Gijón. Les lleidatanes no van tenir mai opcions ni tan sols de poder inquietar una mica les asturianes que, al minut 7 de partit, ja vencien per un incontestable 0-4. No era un rival de la Lliga de les del Segrià, que hauran de buscar els punts davant d’altres equips mentre segueixen a un punt només de la permanència, lloc que ocupa Las Rozas.
Abans de complir-se el primer minut, el Telecable ja havia perforat la porteria defensada per Irache Candal. Va ser la portuguesa Ana Catarina Jesús que es va encarregar de posar el 0-1 al marcador. Havien passat 24 segons. Tot just un minut més tard arribava el 0-2 obra de Mariona Colomer. El Telecable es passejava per la pista de l’Antoni Roure sense que l’Alpicat pogués almenys inquietar la porteria asturiana. El 0-3 arribava al minut 6 per mediació de nou de Mariona Colomer i, un minut més tard, María Igualada establia el 0-4. No li farien falta més gols a les visitants. A la segona meitat, l’equip lleidatà va disposar d’un penal que Joana Folch no va aconseguir transformar en gol. El Telecable va ser més contemporitzador atesa la seua superioritat i l’Alpicat va millorar respecte al primer període. Les locals van apujar la intensitat, cosa que va provocar una targeta blava de la visitant Nuria Obeso i a falta d’1.51 per al final Arantxa González aconseguia anotar el gol de l’honor per a les lleidatanes.
En la pròxima jornada, l’Alpicat visita la pista del Manlleu. D’aquí al final, la Lliga per a les lleidatanes serà fer un millor resultat –guanyar o empatar– que Las Rozas.
El Fraga goleja a la pista de Las Rozas
L’Esneca Fraga va golejar sense pietat a la pista de Las Rozas amb un resultat de 4-10 en un partit que va ser un festival de gols. Adriana Soto va brillar amb llum pròpia a l’anotar-ne cinc. Per la seua part, María Sajurjo va fer un doblet i també van marcar Teresa Payà, Aina Arxe i Marlena Rubio. L’equip fragatí segueix segon, a dos punts del líder Vila-sana, però amb un partit menys disputat. En la pròxima jornada rep la visita del Bigues i Riells.