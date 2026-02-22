Mollerussa cau derrotat amb poc futbol (2-0)
Dos gols des de fora de l'àrea en la segona meitat sentencien un partit amb escasses ocasions de gol per ambdós equips
El Mollerussa ha perdut per 2 a 0 contra la Montañesa en un partit marcat per la falta d'ocasions clares i un joc entretallat. Els visitants van aconseguir els dos gols des de fora de l'àrea durant la segona meitat, aprofitant les poques oportunitats generades en un enfrontament amb poc espectacle futbolístic.
La primera meitat va transcórrer sense gols malgrat diverses accions de perill. La Montañesa va estar a punt d'avançar-se al minut inicial amb un xut directe al travesser, mentre que al minut 14, Lucas Pariente va provar sort amb una falta directa que va fregar el gol. El porter local Pepo Campanera va resultar determinant salvant al Mollerussa en diverses ocasions, especialment al minut 40. El conjunt local va patir un contratemps quan Alpha va haver de ser substituït per lesió al minut 37, entrant Folch al seu lloc.
Durant els primers 45 minuts, cap dels dos equips va aconseguir imposar-se clarament. Les ocasions van ser comptades, amb intents de falta que impactaven a la tanca i un xut de Jordi Ars que va sortir molt per sobre del travesser al minut 34. El marcador es va mantenir igualat fins al descans.
La segona meitat va continuar amb la mateixa dinàmica de poc futbol i escasses oportunitats. Pepo Campanera va tornar a exhibir-se al minut 71 amb una aturada crucial. No obstant això, al minut 75 Jordi Avilés va obrir el marcador amb un xut des de fora de l'àrea que no va donar opció al porter local. Jofre va intentar reaccionar al minut 79 amb un llançament de lluny sense èxit. Cunha va tancar definitivament el partit amb el segon gol visitant, consolidant la victòria de la Montañesa per 2-0.