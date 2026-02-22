FUTBOL
“Necessitem líders”
Hansi Flick diu que ha parlat amb els seus jugadors “perquè també assumeixin responsabilitat de la situació”. Confirma que Pedri reapareixerà
L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va confirmar que el centrecampista Pedro González Pedri i el davanter Marcus Rahsford estan “de tornada” després de superar les seues respectives lesions, i va avançar que el canari podria disputar “alguns minuts” contra el Llevant avui (16.15/Movistar La Liga). “Pedri és un jugador important, un líder diferent a causa de la seua qualitat”, va valorar.
“Tothom està convençut del que estem fent. Aquests moments no són fàcils, però la comunicació és de vital importància. Hem estat honestos i molt oberts. No només els explico coses, també els faig preguntes. Necessitem líders sobre el terreny de joc i és important que ells tinguin també la paraula. És la manera normal d’establir comunicació amb els jugadors. El que jo vull és que també assumeixin responsabilitat de la situació, i jo crec que ho estan fent”, va declarar en roda de premsa.
A més, va afirmar que després dels dos dies lliures els jugadors “semblen estar més frescos”. “Juguem a casa i sabem el que hem de fer: cal guanyar perquè volem tornar a tenir confiança. Quan perds i no jugues del tot bé, potser es generen dubtes. Hem de jugar segons la nostra filosofia, com a equip, ben connectats, ben posicionats, amb la mentalitat adequada. Necessitem aquest gana per guanyar partits”, va indicar.
“He parlat amb molts jugadors sobre com volem jugar i tots estan convençuts al 100%. En un club com el Barça no agrada perdre, però cal millorar”, va afegir.
En un altre ordre de coses, va explicar que només Lamine Yamal haurà de fer canvis per complir el ramadà. “Tenim un pla clar per a tothom. Fem un seguiment del que fan, de com els podem donar suport, però també de quan han de menjar, quan s’han d’entrenar... Ho seguim molt de prop. Que jo sàpiga, és únicament el cas de Lamine”, va concloure.
Font vol Messi com a president
El precandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font va presentar una proposta per “vincular Barça i Messi per sempre”, un pla que contempla el nomenament de Lionel Messi com a president d’honor del club, l’impuls de noves aliances comercials conjuntes i la possibilitat que l’argentí s’acomiadi sobre el terreny de joc vestit de blaugrana.
“Tot va ser provocat per la premsa”
Luis Figo mai no oblidarà el desagradable episodi del dia que va tornar al Camp Nou, el novembre del 2002, després del seu polèmic fitxatge pel Reial Madrid l’estiu del 2000. L’estadi va dedicar tota mena d’improperis i xiulets al portuguès, a qui a més van llançar des de la grada un cap de porc. “Tot això va ser provocat per la premsa de Barcelona”, va dir al podcast d’Obi Mikel The Obi One.