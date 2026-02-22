El Pons Lleida vol fer-se fort a casa
Rep el Shum Maçanet sense confiances i buscant consolidar-se en llocs de play-off
El Pons Lleida afronta avui (12.00) un duel clau a casa davant del Shum Maçanet, un rival de la zona baixa que arriba necessitat de punts. Més enllà dels tres punts en joc, el partit representa una oportunitat perquè els lleidatans consolidin la seua posició al play-off pel títol i converteixin definitivament la seua pista en el fortí que es van marcar com a objectiu a inici d’any.
El tècnic llistat, Edu Amat, va ser clar en la prèvia. “No ens amaguem ni podem negar que no som més amunt a la classificació precisament per no haver estat capaços de treure punts contra aquest perfil d’equips, i sobretot a casa.” L’entrenador va reconèixer que s’han escapat punts que permetrien a l’equip estar “mirant més cap amunt”. I és que, mentre el Pons Lleida ha ofert la seua millor versió davant de rivals d’entitat com el Reus Deportiu o el Noia Freixenet, davant conjunts de la part baixa no ha aconseguit ni els resultats ni la imatge esperada. Les derrotes contra el Sant Just i l’empat amb el Caldes a casa són el millor exemple.
Per això, el vestidor assumeix el xoc davant del Shum com un repte majúscul. “Hi ha aquesta sensació de desafiament: ser capaços de sumar tres punts a casa davant d’un rival que es juga la vida i que ens donarà molta guerra”, va apuntar Amat.
El tècnic també va subratllar l’evolució del grup en aquesta segona volta. “L’equip és ara molt més madur. Hem trobat una línia defensiva que ens dona seguretat i tranquil·litat.”