FUTBOL
El Barça recupera el liderat
Bernal i De Jong van marcar a la primera part, amb dos assistències de Cancelo, i Fermín va tancar el partit al tram final . Van tornar les bones sensacions davant d’un rival molt limitat
El Barça va aprofitar l’entrepussada del Reial Madrid a Pamplona i va recuperar el liderat a l’imposar-se amb autoritat al Llevant. Els gols de Marc Bernal i Frenkie de Jong a la primera meitat van encarrilar un duel que va sentenciar Fermín López al tram final. El conjunt de Hansi Flick, beneficiat per les limitacions d’un rival enfonsat en descens, va mostrar una versió més reconeixible després de les derrotes contra l’Atlètic i el Girona. La gran notícia va ser la tornada de Pedri, ovacionat després d’un mes lesionat.
El Barça va millorar especialment en atac, impulsat per un incisiu Joao Cancelo al carril esquerre. Davant d’un Llevant replegat amb defensa de cinc i línies molt juntes, el portuguès va ser el principal generador de perill. Als quatre minuts va nàixer l’1-0 a les seues botes: jugada assajada, obertura a l’esquerra i centrada tensa que Bernal va empènyer a l’àrea petita. La pressió alta va tornar a ser diferencial. Tanmateix, les pèrdues locals van permetre alguna transició visitant i Joan García va haver d’intervenir. Amb el pas dels minuts, el domini blaugrana es va fer total. Lamine va deixar esclats, tot i que sense punteria, i Cancelo va fabricar el 2-0 amb una centrada que De Jong va convertir. Després del descans, el Llevant va intentar estirar-se, però Flick va refrescar l’equip amb Fermín, Ferran i Pedri, i el de Huelva va tancar el partit amb un potent xut llunyà.
Flick diu que “hem respost bé” després de dos derrotes
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va valorar la “bona resposta” de l’equip després de les derrotes amb el Girona i “especialment la de l’Atlètic”, amb un 3-0 contra el Llevant que els va servir a més per recuperar el liderat. “No és fàcil després de dos derrotes, especialment la de l’Atlètic. Ho hem parlat, hem analitzat moltes coses, i hi ha hagut reacció”, va dir. Sobre Lamine, que no va treure la seua millor versió i que se’n va anar enfadat amb el canvi, va dir que “és normal. El més important és que hem guanyat. Això no va d’un jugador”, va apuntar.
Bany de masses de Laporta a l’estadi
Els precandidats a la presidència van aprofitar el partit per recollir firmes, amb la caseta de Joan Laporta amb molta més afluència que la dels altres tres aspirants (Font, Ciria i Vilajoana). Laporta va atendre molts aficionats i també els mitjans, atacant el Madrid després de la derrota. “Per a una vegada que no els regalen un penal, que no es queixin”, va dir.
Cens electoral de 114.504 socis
El cens per a les eleccions, que se celebraran el 15 de març, serà de 114.504 socis i sòcies, segons va confirmar ahir la Junta Electoral després de gestionar les reclamacions presentades en el període d’exposició del cens electoral. L’entitat blaugrana habilitarà cinc punts de votació, a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Andorra.
El Celta supera a la taula l’Espanyol
El Celta va superar per 2-0 el Mallorca, que segueix en descens, i va arrabassar la sisena plaça a l’Espanyol. El Vila-real es va imposar en el derbi al València (2-1).