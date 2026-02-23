FUTBOL
Cop de realitat
L’AEM cau en el duel directe contra el Cacereño i deixa escapar l’oportunitat de marxar a l’aturada fora del descens. Les desconnexions defensives i el poc encert condemnen un conjunt lleidatà que va lluitar fins al final amb un gol de penal d’Evelyn
L’AEM va deixar escapar ahir la seua primera bala per sortir del descens. Les lleidatanes tenien una oportunitat d’or davant del Cacereño, rival que marcava la permanència amb els mateixos punts que les aemistes, però una segona part deslluïda les va condemnar (2-1). Per a l’AEM, el partit va ser com el desplaçament fins a Càceres: llarg i pesat, ja que davant es va trobar amb un rival intens, que per mitjà del seu joc directe el va desgastar molt. Com va indicar Rubén López en la prèvia, el duel passaria per “les segones jugades”, i ho va encertar. L’equip extremeny va aprofitar dos badades defensives del darrere lleidatà per posar-se 2-0 i, amb més ímpetu, va aconseguir deixar en res el gol d’Evelyn en el temps afegit. Derrota dolorosa que deixarà l’equip lleidatà en descens, a tres punts de la salvació i amb l’average perdut amb el Cacereño, abans de l’aturada internacional de les properes dos setmanes.
La primera meitat no va arrancar bé per a l’AEM, que veia com Lucía Alba va treure una mà providencial a Carrillo al minut 1. Mals auguris per a un equip al qual li va costar molt igualar el rival en els primers deu minuts de partit. Mentre anaven passant els minuts, les lleidatanes van començar a imposar-se al centre del camp. Tot i així, les ocasions van caure a favor de les locals, molt més encertades en atac. Des de la pilota aturada van fer mal, però ni Bella ni Mielgo van materialitzar dos córners. Abans del descans, l’AEM va tenir la millor ocasió arran d’un bot neutral que María Lara va enviar directament cap a la porteria a la recerca d’un rebot afortunat que no va arribar (0-0).
En la represa, les mateixes 22 jugadores van protagonitzar una arrancada elèctrica. Carrillo va obligar, de nou, Lucía Alba a anar a totes en el primer minut del segon temps, però Loba va respondre amb un xut centrat que Baz va rebutjar amb esforç. El ritme va anar baixant i allà es va fer fort un Cacereño que, al minut 68, va obrir el marcador a pilota aturada. Lucía Alba va atallar la primera rematada de Bella, però un error flagrant de la defensa, que es va quedar aturada, va permetre que Lezcano aprofités el rebot per marcar a pler (1-0). El gol va deixar molt tocat l’AEM, que tan sols set minuts després va encaixar el segon arran d’una jugada individual de Lezcano, que va trobar sola Yorladiz a la segona línia (2-0).
Després del segon gol, Rubén López va moure la banqueta. Van entrar Evelyn, Ransanz, Charle, Nora i De la Fuente. Molta pólvora per intentar agitar un partit en el qual no passava res. Tot i així, al 90, una rematada d’Evelyn va impactar al braç d’Arévalo i l’àrbitra va assenyalar penal. La mateixa Evelyn el va llançar i, amb molta fermesa, va retallar distàncies (2-1). Les presses i ansietat es van apoderar de l’AEM, que va buscar l’empat sense sort. Aquesta vegada l’èpica no va arribar. Amb aquesta derrota i un matx menys, les lleidatanes afronten l’aturada en descens amb 20 punts, tres menys que el Cacereño, que marca la salvació.