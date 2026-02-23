“Ens ha faltat personalitat”
Jordi López. Es va mostrar resignat per no haver aconseguit els tres punts en una cita vital per atansar-se a la zona de salvació
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, es va mostrar clarament resignat després del resultat, lamentant que “avui no hem sabut dominar el partit i ens ha costat molt generar ocasions i, sobretot, ens ha faltat personalitat en tots els aspectes del joc”. Un altre factor que va alimentar la resignació del de Cardedeu va ser “que l’estat de la gespa no ens ha deixat jugar”, però una setmana més va insistir que “això no ens ha de servir d’excusa”.
Continuant amb la lectura del partit, Jordi López va dir que “a la segona part ens ha faltat defensar-nos amb la pilota, no hem estat determinants ni hem sabut tenir pausa quan el partit ho demanava”. “Arran d’això ens empaten amb un penal i després un error nostre. Hem regalat el tercer gol, que és un despropòsit”, va dir. Tot i així, el de Cardedeu va ressaltar “la capacitat de reaccionar després del cop al 90”, afegint que “podíem haver-lo guanyat, podíem haver-lo perdut, però al final hem aconseguit un punt al qual hem d’aferrar-nos”. Més enllà dels aspectes tàctics, el tècnic va destacar que “ens ha faltat saber controlar el partit a nivell emocional”, posant èmfasi que “hem d’agafar més confiança en nosaltres, com s’ha vist a les accions finals” i sobre la polèmica arbitral només va dir que “l’àrbitre ha tingut un partit complicat”.
Finalment, l’extrem Jaume Pascual va explicar que “aquest resultat no impedeix que l’equip continuï creient que ho tirarem endavant”.