FUTBOL
Èpica en va
L’Atlètic Lleida salva mínimament els mobles servant un punt amb un penal contra el Barbastre, en el temps afegit d’un duel sense govern i que tant un com l’altre necessitaven guanyar. Els de Jordi López s’allunyen a 7 punts de la salvació i a 6 del play-out
Una jornada més, l’Atlètic Lleida va malgastar ahir l’oportunitat de retallar punts respecte a la zona de permanència, a l’empatar amb èpica (3-3) un duel directe amb el Barbastre, que va estar a punt d’emportar-se el triomf del Camp d’Esports després d’anotar el 2-3 al minut 90 d’un xoc que perdia per 2-1 al descans. Tanmateix, al 92, l’Atlètic Lleida va empatar des del punt de penal, traient partit d’un final polèmic i tens, que va deixar la sensació que tota l’èpica del conjunt lleidatà només va acabar servint perquè la ferida no es fes encara més grossa i que el conjunt aragonès es mantingui empatat a punts amb els de Jordi López.
Perquè si deixar escapar un duel directe no fos poc, els resultats tampoc no van afavorir els del Segrià, ja que el Castelló B va guanyar a Terrassa (1-4) i surt del lloc que marca el play-out, que ara ocupa el València Mestalla després d’empatar a Reus (1-1), amb sis punts més que els lleidatans, mentre que la salvació directa s’allunya a set, un més que en l’arrancada de la jornada.
El partit no podia començar pitjor per als lleidatans, que al minut 7 van encaixar gol en la primera acció de perill, quan Lavsamba va rematar alliberat un córner (0-1). En els següents minuts, els de Jordi López van intentar reaccionar sense èxit, ja que ho intentaven jugant ras, mètode estèril davant del mal estat de la gespa. Tot i així, van trobar la manera de danyar la defensa aragonesa a pilota aturada. Primer va ser Moró Sidibé, que va empatar al 37 després de recollir una pilota morta per posar l’1-1. Un gol que va provar de meravella als lleidatans, ja que al 44 van anotar el 2-1 amb un rematada de Campins al segon pal després d’un córner.
Després del descans va arribar el debut d’Axel Ayala substituint Campins, que va abandonar el camp amb molèsties. Just un minut després, el mateix Ayala va tapar un xut que es colava a la porteria, però en la següent jugada, Jaume Pascual va fer en carrera Sito Barrera i va cometre penal. El búlgar Kun, que acabava d’entrar, va enganyar Pau Torres per empatar (2-2).
A partir d’aquí, el duel va tornar al plantejament inicial de molt poca emoció, ja que la pilota aturada no donava fruits i la circulació per sota era impossible. Quan el 2-2 semblava definitiu, al 90 Aaron es va inventar un xut llunyà que es va colar per dalt per sembrar el pànic al Camp d’Esports (2-3). L’eufòria va durar poc als aragonesos, que van veure com a la jugada següent el col·legiat assenyalava penal per unes mans dubtoses del central Mingotes. Boris Garrós va prendre la responsabilitat i va enganyar Cebollada (3-3). Però la tragicomèdia no havia arribat a la fi, i el Barbastre va demanar penal en la jugada posterior per unes mans que semblaven clares de Borja que el col·legiat no va considerar punibles. Però per si no fos poc, al córner posterior, Rodrigo Sanz va rematar de cap una pilota morta al travesser, tancant un partit que no va satisfer cap dels dos conjunts.