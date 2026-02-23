FUTBOL
El Guissona dona la campanada contra el Miralcamp
El Guissona va donar la sorpresa i va superar el Miralcamp, tercer, per 0-2 a domicili. El partit va començar amb algunes ocasions clares per al conjunt del Pla d’Urgell. Tanmateix, una centrada de falta lateral va acabar en una rematada de cap que avançaria els visitants (0-1). El Miralcamp va voler neutralitzar el gol encaixat replicant una falta lateral, que va acabar en gol, malgrat que va ser anul·lat. A falta d’un minut perquè acabés el primer temps, en un córner al segon pal i després d’un rebot en el porter, Mas va rematar sense que el porter no hi pogués fer res(0-2).
A la segona meitat, el Miralcamp va sortir amb ganes de remuntar el partit, però una doble groga de Baldeh el va perjudicar i, malgrat les continuades arribades, el porter visitant va impedir marcar als locals. El Guissona també va acabar amb deu però finalment va véncer.