JOCS
Itàlia apaga la flama
Verona, la ciutat de Romeu i Julieta, va acollir la clausura dels Jocs més extensos i amb dos peveters. Oriol Cardona i Ana Alonso, els abanderats
Itàlia va tancar els Jocs d’Hivern de Milà-Cortina 2026 més extensos de la història i els únics amb dos peveters oficials amb una cerimònia més lleugera que la inauguració a San Siro, però igual de simbòlica. L’escenari va ser l’Arena de Verona, on es van reunir tots els atletes per a la desfilada final i per entregar el relleu als Alps Francesos 2030. La cerimònia va tornar a subratllar la connexió entre ciutat i muntanya, entre Milà i Cortina d’Ampezzo, principals seus d’uns Jocs amb sis viles olímpiques.
La gala va arrancar amb un homenatge a la tradició operística italiana. Va sonar el cèlebre Libiamo ne’ lieti calici de La Traviata, i també hi va haver referències a Rigoletto, Fígaro, Madama Butterfly i Aida, portant a l’amfiteatre veronès el millor del repertori líric nacional. Van participar-hi artistes com Achille Lauro, Manuel Agnelli i Roberto Bolle, el xef Davide Oldani i l’alcalde Damiano Tommasi. A la grada hi va haver diverses autoritats, encapçalades per la primera ministra Giorgia Meloni. Ana Alonso i Oriol Cardona, únics medallistes espanyols en els Jocs, van ser els abanderats de la delegació espanyola.
Després dels discursos de Giovanni Malagò, president de la Fundació Milà-Cortina 2026, i de Kirsty Coventry, presidenta del COI, qui va clausurar oficialment els Jocs, va arribar l’instant final. A Verona, Arianna Fontana, l’esportista italiana més premiada amb 14 medalles olímpiques, va sostenir la flama mentre es consumia. Els peveters de Milà i Cortina es van apagar simultàniament, posant fi a uns Jocs històrics per la seua magnitud territorial i la seua aposta per la paritat.