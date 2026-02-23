FUTBOL
L’Agramunt empata tot i acabar amb 10
L’Agramunt es va repartir els punts amb el Guissona malgrat jugar amb un home menys des de la primera part. El partit va començar de cara per al Guissona, que es va avançar en el marcador gràcies al gol de Ferraté (0-1, 18), al qual Teixidó va respondre en la següent jugada amb l’empat (1-1, 18’). Al veure la segona groga, el local Farré va ser expulsat a pocs minuts del descans i, amb la superioritat numèrica, el Guissona va aprofitar per fer l’1-2, de Kane (1-2, 44’). Passat el descans l’Agramunt va provar d’avançar les línies, cosa que li va permetre empatar de nou amb el gol d’Esteve (2-2, 62’). Després de l’empat, l’Agramunt va aguantar el marcador i va aconseguir sumar un punt.