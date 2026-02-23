FUTBOL
El Pardinyes goleja i iguala a punts el Torregrossa
El Pardinyes es va desfer sense gaires problemes del Torregrossa, un rival directe, gràcies a una primera part en la qual va ser molt superior (5-2). En els primers 18 minuts, el Pardinyes va fer tres gols i va deixar el partit gairebé encarrilat. Just abans d’arribar al descans, Rahali va retallar distàncies per als visitants (3-1).
Tot just començar la segona part, Eric va tornar a col·locar els tres gols de distància (4-1). El Torregrossa no es va donar per vençut i novament Rahali va fer el 4-2. A partir d’allà, els visitants es van llançar a l’atac a la recerca d’un altre gol. Finalment, al minut 90 Nene amb una espectacular xilena va fer el 5-2 final. Amb el resultat el Pardinyes iguala a 28 punts el Torregrossa a la zona mitjana.