FUTBOL
La ratxa s’acaba a Nou Barris
En un partit de poques ocasions, un golàs i la sentència, en l’última jugada, deixen el Mollerussa sense premi davant la Muntanyesa. La derrota talla una sèrie de sis partits seguits puntuant
El Mollerussa va veure tallada la bona dinàmica al caure en la seua visita a Nou Barris (2-0). En un partit aspre i de poques ocasions, la Muntanyesa va convertir un golàs al 75’ i va sentenciar gairebé amb el temps complert perquè els del Pla d’Urgell tornin a perdre després de sis partits imbatuts i continuïn sense guanyar fora de casa en tota la temporada.
Malgrat que en el global del partit el més just hauria estat un empat, i segurament sense gols, els locals gairebé van obrir el marcador tot just arrancar. en una falta que Miguel Martínez va enviar al travesser. Però els de Manel Cazorla van saber reaccionar a l’ensurt inicial. Després d’uns minuts d’incertesa, Lucas Pariente, també de lliure directa, va estar a prop de marcar un golàs, en la que acabaria sent l’ocasió més clara per als del Pla d’Urgell.
Perquè el partit, en línies generals, va transcórrer sense gaires sobresalts. Abans del descans, a més, Alpha va marxar amb molèsties, obligant a gastar un primer canvi que no variaria gaire el guió. De fet, poc després, Pepo Campanera va treure una gran mà per evitar el gol d’Aliou.
Després del descans, va arribar un altre contratemps en forma de lesió, la del central Aleix Ruiz, que tampoc no va poder seguir. La pilota sobrevolava una vegada i una altra el cel de Nou Barris, i les ocasions arribaven a comptagotes. I, quan la Muntanyesa aconseguia amenaçar, sempre apareixia Pepo, molt segur per mantenir la porteria a zero.
Fins que, després d’un rebuig, la pilota va caure morta a la frontal, Avilés la va baixar amb el pit i va deixar anar una volea imparable per al porter per desfer la igualada (1-0). Del no-res, el Mollerussa es va veure perdent i no va poder mostrar la capacitat de reacció de les jornades anteriors. Jofre ho va intentar amb un xut llunyà, i el mateix davanter va reclamar sense èxit un penal en una de les últimes aproximacions.
Però l’esperança de puntuar es va esvair en l’última jugada, quan la Muntanyesa, aprofitant els espais concedits per un Mollerussa bolcat, va sentenciar amb un contraatac resolt per Cunha (2-0). D’aquesta forma, els del Pla d’Urgell van tancar una ratxa de sis partits sense perdre que els havia allunyat del descens. Tot i així en segueixen fora abans d’afrontar dos jornades de màxima exigència, contra el Badalona i el Cornellà.
Cazorla: “Era un partit de 0-0 fins que hem comès un error”
“Era un partit de 0-0 fins que hem comès l’error”, va lamentar Manel Cazorla, tècnic del Mollerussa, amb referència al primer gol de la Muntanyesa, que va decantar el partit arribant al tram final, lamentant que “és un rival que t’exigeix molt amb el seu joc directe i les segones jugades, i fins llavors havia sortit bé”. L’entrenador dels del Pla d’Urgell va reconèixer que els seus no s’havien “atansat gaire a l’àrea”, però que “el segon gol sobrava, però estàvem bolcats i pot passar”. Malgrat la derrota, Cazorla va voler girar full i “ja pensar n el Badalona”. “S’acaba la ratxa de sis partits seguits sense perdre, que és una cosa molt difícil, però intentarem tornar a sumar la pròxima jornada i començar-ne una de nova”, va concloure.