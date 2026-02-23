HOQUEI
Remuntada èpica del Pons
L’equip lleidatà aconsegueix un triomf sofert i molt treballat contra un Shum que es va avançar dos vegades en el marcador. Els d’Edu Amat van fallar dos penals i perdien a tres minuts del final
El Pons Lleida va firmar una victòria treballada, amb remuntada inclosa, en un partit exigent davant del Maçanet, un rival que es jugava la vida i que va veure a prop el triomf, però que no comptava amb la reacció èpica i fulgurant d’un conjunt lleidatà que va perdonar en excés, inclosos dos penals.
El conjunt d’Edu Amat va sortir amb determinació des de l’inici, tal com havia demanat el tècnic durant la setmana, i va completar una primera part d’alt nivell, dominant fases del joc. Tanmateix, va tornar a evidenciar un dels problemes que l’ha penalitzat en altres jornades: la falta d’encert de cara a porteria. Hi va haver accions brillants com una de Darío Giménez en la qual El mag va deixar assegut un rival després de diversos canvis de sentit conduint la bola. Malgrat generar prou ocasions per encarrilar el duel, el Llista no va aconseguir traduir la seua superioritat, malgrat que el Shum també va tenir alguna bona ocasió que va desbaratar Javi Sánchez, encertadíssim ahir. El granadí, que a final de temporada fitxarà per l’Alcoi, va tornar a ser titular després que el seu últim partit al cinc inicial el jugués en la jornada 10 a la pista del Calafell. Amb un ritme trepidant, sense gairebé faltes d’un i altre equip i amb el 0-0 inicial inamovible, es va arribar a l’últim minut de la primera part amb un penal a favor del Llista que no va aprofitar Moncusí.
Després del descans, el Pons Lleida va començar gaudint de diverses oportunitats consecutives, però quan el matx s’endinsava en la recta final tornaven els fantasmes del passat per als llistats quan un penal a favor del Shum el transformava Roger Presas en el 0-1 (min. 35). El Pons Lleida es va llançar amb més afany a esmenar el resultat i Sebas Moncusí, amb un tir sec, aconseguia l’1-1 (min. 43). Però el partit estava obert a més emocions fins al final i Josep Hernández anotava l’1-2 a tres minuts del final. Semblava que tornaria a sortir creu per al Pons Lleida, com havia passat en anteriors ocasions, però una falta directa transformada magistralment per Darío Giménez i un gol quan faltaven 33 segons per al final de Jordi Badia van obrar el miracle.
Victòria èpica i valuosíssima dels lleidatans retallant distàncies amb el Voltregà, setè classificat, i obrint bretxa amb la zona de baix.
Amat: “Ens falla que no fiquem les ocasions que tenim”
L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, va analitzar el partit destacant-ne la dificultat. “Sabíem que el Maçanet està fent les coses molt bé, que té jugadors amb experiència en la categoria i molta qualitat, i que seria un partit difícil”, va afirmar. En la mateixa línia, va subratllar la bona arrancada dels seus: “Crec que l’equip ha sortit molt bé i la primera part ha estat molt bona.”Tanmateix, va admetre que va tornar a aparèixer un dels dèficits que ja els ha penalitzat aquesta temporada. “Ens falla allò d’altres vegades, que no som capaços de ficar a la porteria les ocasions que tenim.” Tot i així, va destacar que “defensivament hem estat molt sòlids amb la línia que portàvem”. Sobre l’empat en el tram final del matx, el tècnic va explicar que “amb el penal que ells han aprofitat, en superioritat, han aparegut els fantasmes del passat”.