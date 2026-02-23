El Rodi Balàfia Vòlei guanya i fa un pas de gegant per a la permanència
El Rodi Balàfia Vòlei va fer un pas de gegant cap a la permanència a la Superlliga 2 després d’imposar-se ahir per 1-3 al Vikings Prat (19-25/25-17/23-25/23-25). Els lleidatans no van brillar, però van saber competir en els moments clau per emportar-se tres punts vitals. L’entrenador del Balàfia, Sergi Mirada, va destacar que “malgrat que no estic content amb el partit que hem fet, el més important és que hem aconseguit sumar els tres punts per posar-nos setens a la classificació”. “Hi ha partits soferts com aquest en què, malgrat que les coses no estaven sortint, hem fet servir l’experiència per sobreposar-nos a un matx travat i ple d’errors”.