FUTBOL
Superats a l’Hospitalet
El Lleida torna a caure a domicili, després d’encaixar dos gols en dos minuts, i se situa a quatre punts de la salvació. Escobedo va retallar distàncies a cinc minuts per al final i Boaz va vorejar l’empat
El Lleida CF va caure ahir per 2-1 al camp de l’Hospitalet, un rival que va ser clarament superior i va marcar els seus dos gols en dos minuts al tram inicial. Tot i així, el conjunt blau va estar a prop d’esgarrapar un punt en el temps afegit gràcies a un gol de córner d’Escobedo i a una acció posterior de Boaz.
Es tracta d’una nova derrota lluny de casa, on l’equip lleidatà encara no ha estat capaç de vèncer. Amb aquesta entrepussada, sumada a les victòries de Vic i Cerdanyola, el Lleida se situa penúltim, a quatre punts de la salvació, que marca l’Europa B. El Lleida es presentava amb l’ambició d’obtenir un resultat positiu a l’Hospitalet, sabent que els locals no guanyaven en el seu feu des del 14 de desembre. Però res més lluny de la realitat: es va veure superat durant gran part del partit en totes les línies.
Els de Cortés van entrar bé al xoc, monopolitzant la possessió i reclamant dos penals sobre Pau Russo en els primers compassos. Però superats els deu minuts els riberencs van començar a avisar. Amb una sèrie de combinacions ràpides i precises, van superar la pressió visitant i Flavio va inaugurar el marcador després de batre Satoca en el mà a mà. Menys d’un minut després del reinici –48 segons de temps efectiu–, els locals van ampliar l’avantatge. Aquesta vegada, Flavio va assistir Serra amb una pilota a l’espai entre centrals perquè aquest fes el 2-0 i aixequés l’estadi. Així es va arribar al descans, després d’un primer temps que va ser un suplici per al Lleida, amb la sensació que competien equips de categories diferents.
Amb un triple canvi per part de Cortés, que va fer entrar a Totti, Revert i Vicente, va arrancar la segona meitat amb l’objectiu de frenar el domini de l’Hospitalet i guanyar presència amb la pilota. No va assortir l’efecte desitjat i Buba primer, i Flavio poc després, van perdonar el tercer i el quart gol.
La reacció del Lleida no va arribar fins al tram final. Al minut 84 va aparèixer Escobedo per retallar distàncies (2-1) al rematar al primer pal un córner servit per Toni Vicente, on el saguer de Salou es va anticipar a tots per posar-li picant al partit. Tot just dos minuts després, els de Cortés es van quedar molt a prop d’aconseguir l’empat mitjançant una falta lateral servida novament per Vicente, que Boaz va rematar de cap després d’una mala sortida del porter Aliaga. Però el darrere local va evitar el gol del neerlandès a centímetres de la línia de gol.
Finalment, el duel va acabar amb derrota per al Lleida CF, que tancarà la jornada a quatre punts de la salvació.
El pròxim compromís dels lleidatans serà el dia 4 de març, en una final davant del Vic, també en descens.
Cortés: “Crec que s’ha vist un Hospitalet clarament superior”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va assumir sense pudor el millor partit del seu rival. “Crec que s’ha vist un Hospitalet clarament superior. Han fet pràcticament el que han volgut amb la pilota i ens han fet mal, sobretot amb la velocitat de Flavio, que no hem sabut parar.” Malgrat el resultat, l’entrenador va voler posar en relleu l’arrancada: “Hem entrat bé al partit, una mica desinhibits. Si hi havia una manera de començar en aquest camp, era aquesta”, va explicar. Tanmateix, va lamentar els dos gols rebuts en només uns minuts.