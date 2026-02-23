FUTBOL
El Tàrrega guanya i escala posicions a la taula
S’imposa a un bon Sitges amb gols de Farré i Valls i ja és el sisè classificat
El Tàrrega, dirigit des de la banqueta per Jordi Jiménez després de la renúncia per motius personals de l’anterior tècnic Edgar Molina, segueix ferm a la Lliga i va aconseguir la segona victòria consecutiva a casa, aquesta vegada contra el Sitges, que va superar (2-1) amb un gol de Farré al final de la primera part i un altre de Valls a la recta final del xoc, que va trencar l’empat aconseguit pel visitant Durany al minut 68.
Per part local, va destacar l’actuació del porter Aleix Casals, que va ser el jugador més valuós dels blaugranes, sobretot en una primera part en la qual va fer diverses intervencions decisives, evitant que els visitants arribessin al descans amb un còmode avantatge en el marcador, a més d’aturar un penal executat per Cabezas al minut 26. Al contrari, la primera part va acabar amb l’1-0 marcat per Farré en una jugada personal en la qual va driblar diversos defenses i es va internar en l’àrea per acabar batent Mata amb un precís xut amb l’esquerra.
Ja a la segona meitat, el partit es va mantenir intens, igualat i molt complicat per al Tàrrega, davant d’un Sitges molt motivat i ben situat al camp, que va elaborar un joc de bon nivell, va tenir la possessió i no va posar les coses fàcils als locals. De fet, va empatar al minut 68 amb una rematada de cap de Durany, però que va perdre Espinosa al minut 72 per expulsió. Al 84’, una falta llançada per Molina va ser rematada a la xarxa per Valls, firmant el gol que va acabar donant els tres punts als blaugranes.
Amb aquesta victòria, el Tàrrega, que dijous passat va sumar tres punts davant la Rapitenca en els minuts que faltaven per disputar-se del partit que en el seu dia va ser suspès –per incidents amb l’afició visitant en l’accés a vestidors després de la primera part–, arriba als 26 punts a la taula classificatòria, ascendeix a la sisena plaça i ja allunya a set punts la temuda zona de descens.
La setmana vinent els de Jordi Jiménez visitaran el Catllar, amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica de joc i de resultats.
Jordi Jiménez: “Aquesta setmana hem fet un pas important”
Al final del partit, el nou entrenador del Tàrrega, Jordi Jiménez, es va mostrar molt satisfet amb el resultat i es va mostrar “molt feliç per l’esforç que han fet els jugadors, perquè coneixíem les dificultats que ens plantejaria el Sitges, que també venia en bona dinàmica i fent molt bé les coses”.De fet, el tècnic va assenyalar amb gratitud que “aquesta setmana hem fet un pas important amb aquesta victòria i amb el triomf davant la Rapitenca”. “Estem en una bona posició, que pot semblar còmoda, però no podem confiar-nos perquè som igual d’a prop de la part alta que de la baixa de la taula. No val relaxar-se i cal continuar treballant per aconseguir els objectius”, va afegir.Sobre el desenvolupament del partit, Jiménez va explicar: “Hem plantejat el partit cedint el control de la pilota ens ha sortit molt bé.”