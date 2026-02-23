ATLETISME
Tomasa i Carulla, vencedors
La Volta al Pantà d’Utxesa corona aquests dos corredors veterans. Uns 700 participants es van citar entre les carreres de 10 i 6,5 quilòmetres
Els atletes Xavier Tomasa i Rosamari Carulla es van proclamar vencedors de la 12a edició de la Volta al Pantà d’Utxesa, disputada ahir en un entorn natural privilegiat i puntuable per a la Lliga Ponent 2026. La cita va congregar uns 700 participants entre les carreres de 10 i 6,5 quilòmetres, la caminada popular i les proves infantils, consolidant el creixement d’una prova ja clàssica al calendari.
En la prova de la distància de 10 quilòmetres, Tomasa, de l’Ironwill Pro, es va emportar la victòria amb un sòlid registre de 34 minuts i 24 segons, imposant un ritme constant des dels primers compassos de la carrera. El podi masculí el van completar els corredors Joan Lladós (AA Els Tres Tossals), segon amb 35:11, i l’independent Òscar Plaza, tercer amb 36:18.
Pel que fa a la categoria femenina, Carulla (Altan Wear) va dominar amb claredat i va travessar la meta en 39:45. Després d’ella van acabar María José Varón, amb 42:23, i Núria Saperas, amb 45:08.
En la prova curta d’una distància de 6,5 quilòmetres, el triomf va ser per a l’atleta independent Juanma Fernández, que va aturar el crono en 21:56. Sergio Ráfales va ser segon amb 22:19 i Alejandro Renales (Almiramar), tercer amb un temps de 22:49.
En dones, la vencedora de la prova, Marta Gort, es va imposar amb 26:10, seguida per Raki Garsaball (Pons Thai Runners), 28:24, i Carme Altisent (CE Linyola), 29:25, completant així una jornada esportiva i festiva a Utxesa.