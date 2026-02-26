5 jugadors del Real Madrid amb més participacions en Mundials
El Real Madrid ha estat històricament un planter de talents que destaquen en els tornejos més importants del món. Els seus jugadors no només marquen la diferència a la Lliga espanyola i en competicions europees, sinó que també solen ser protagonistes en els Mundials de futbol.
En aquesta llista revisem cinc madridistes que han disputat més edicions del Mundial. Analitzar qui ha acumulat més participacions en aquests tornejos permet veure com alguns futbolistes mantenen un nivell alt durant anys i es consoliden com a referències internacionals. Cadascun té un recorregut particular, i les seues presències en aquests tornejos reflecteixen tant el prestigi del club com el paper que exerceixen els seus jugadors en l’elit mundial del futbol.
Els 5 madridistes amb més Mundials
1. Cristiano Ronaldo (5 Mundials): el rècord de la longevitat
CR7 és indiscutiblement el líder quant a participacions de Mundials, ja sigui amb o sense els Merengues. La seua presència inclou des d’Alemanya 2006 fins Qatar 2022, un recorregut que simbolitza gairebé dos dècades a l’absolut cim de l’èxit internacional.
Encara que Portugal mai no va assolir una final mundialista amb ell, el seu impacte va ser històric. El 2022 es va convertir en el primer jugador en marcar en cinc edicions diferents.
Durant la seua etapa en el Real Madrid, aquesta consistència internacional anava de la mà amb un domini absolut a Europa. La seua presència astral en el futbol representa l’exemple més clar de com un futbolista pot mantenir-se competitiu durant un cicle mundialista complet.
2. Sergio Ramos (4 Mundials): lideratge i títol històric
Sergio Ramos va jugar quatre Mundials seguits amb Espanya. Des del seu debut el 2006 fins a Rússia 2018 va ser una peça de la selecció.
El punt àlgid va ser el 2010, quan Espanya va guanyar el seu primer Mundial. Ramos va ser titular tant en el lateral dret com en el centre del darrere i va formar part d’una defensa que va portar a Espanya per eliminatòries amb resultats ajustats.
En el Real Madrid, el seu esperit competitiu i de lideratge va continuar alhora de la selecció. La seua participació en quatre Mundials és una regularitat internacional poc freqüent.
3. Iker Casillas (4 Mundials): el capità campió
Parlar de Mundials i Real Madrid obliga a esmentar Iker Casillas. El porter va disputar quatre edicions i va ser capità en el torneig més gloriós per a Espanya: Sud-àfrica 2010. En aquella competició va deixar intervencions decisives, especialment en la fase eliminatòria. La seua parada davant de Robben a la final és un dels moments icònics del futbol espanyol modern.
Casillas representa la transició del jove talent que va aparèixer el 2002 al porter veterà que va aixecar la Copa del Món vuit anys després. La seua regularitat en l’elit li va permetre ser present en quatre tornejos consecutius.
4. Luka Modrić (4 Mundials): l’arquitecte de Croàcia
Luka Modrić va disputar quatre Copes del Món i va deixar una de les actuacions individuals més memorables de l’última dècada. A Rússia 2018 va portar a Croàcia fins la final i va ser reconegut com el millor jugador del torneig.
Perquè si hi ha una llegenda dels Vikings que solia controlar el ritme del partit, resistir a les pressions i liderar en moments crítics: era Modrić. I fins el 2022 va tornar a demostrar la seua vigència guiant la seua selecció fins les semifinals.
5. Fabio Cannavaro (4 Mundials): el capità que va tocar la glòria
Fabio Cannavaro és l’únic central d’aquesta llista que va guanyar el Mundial com a capità. El 2006 va guiar a Itàlia al campionat a Alemanya en una de les actuacions defensives més dominants de la història recent del torneig.
Va jugar quatre Mundials entre 1998 i 2010 i es va convertir en un emblema de la defensa italiana. Va arribar al Real Madrid després de guanyar la Pilota d’Or aquell mateix any pel Mundial.
Un equip de Mundiales
En conjunt, analitzar les participacions d’aquests madridistes ofereix una visió clara de la relació entre trajectòria individual, èxit col·lectiu i rellevància internacional. Mantenir-se competitiu durant anys, com han demostrat Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luka Modrić i Fabio Cannavaro, continua sent un indicador d’excel·lència dins i fora del camp.