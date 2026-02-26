L’Atlètic Lleida tornarà al Ramon Farrús per rebre el Poblense
El club opta pel trasllat, de moment temporal, davant del mal estat de la gespa del Camp d’Esports
L’Atlètic Lleida tornarà al Ramon Farrús, almenys de forma temporal, per rebre el Poblense diumenge de la setmana que ve, dia 8 de març, a les 11.30. El club lleidatà va comunicar aquest dijous a la tarda que traslladava el partit al camp on havia actuat com a local fins la passada campanya, una vegada rebuda l’autorització federativa, i va justificar la decisió en el mal estat de la gespa del Camp d’Esports, on inicialment s’havia de disputar el partit.
"El club ha pres aquesta decisió després de les valoracions realitzades per Royal Verd, responsable del manteniment de la gespa del Camp d’Esports, que continua traslladant al club que l’estat actual del terreny de joc no preveu una millora significativa a curt termini", va especificar l’Atlètic Lleida en el seu comunicat.
A més, l’entitat va exposar que el trasllat és "de moment, per a aquesta jornada en concret", obrint la porta a què el trasllat al Ramon Farrús, on el primer equip fa el seu dia a dia d’entrenaments, pugui allargar-se algunes setmanes si la situació de la gespa continua sense millorar.
No obstant, el club va destacar uns altres dos arguments per disputar el partit davant del Poblense en el Ramon Farrús. El primer és que dimecres vinent, dia 4, el Lleida CF juga al Camp d’Esports davant del Vic, en un partit ajornat per la presència de jugadors del club visitant en la selecció catalana amateur aquest cap de setmana. Segons l’Atlètic Lleida, la disputa del partit dimecres "podria agreujar encara més l’estat de la gespa pocs dies abans del nostre compromís".
En segon lloc, va admetre "la voluntat expressada pels capitans de l’equip de manera reiterada de poder disputar els partits en les millors condicions possibles", una cosa que també va ajudar el club a optar pel trasllat al Ramon Farrús.
A partir de dilluns, el club es posarà en contacte amb els abonats i les empreses amb una llotja en el Camp d’Esports per explicar la "mecànica organitzativa, així com els accessos i les condicions específiques per al partit".