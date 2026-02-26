Balaguer serà la capital del bàsquet inclusiu
Amb la celebració del Campionat de Catalunya Special Olympics. Congregarà més de 600 esportistes, tècnics i voluntaris
Balaguer serà la seu diumenge vinent 8 de març de la trenta-quatrena edició del Campionat de Catalunya que organitza la Federació ACELL Special Olympics. La capital de la Noguera acollirà al llarg de tota la jornada prop de 630 persones entre esportistes, tècnics i voluntaris, convertint-se així en l’epicentre del bàsquet inclusiu català. La competició es disputarà simultàniament al Pavelló d’INPACSA i al Poliesportiu 1r d’Octubre, en horari de 9.45 h a 17.45 h. En total prendran part 449 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual, integrats en 45 equips procedents de 28 clubs de tot Catalunya.
Compromís de les entitats
Més enllà de la competició, el campionat representa una gran festa de l’esport inclusiu i una mostra del compromís de les entitats esportives amb la igualtat d’oportunitats. Els equips participants procedeixen de les quatre províncies catalanes, evidenciant l’abast territorial del projecte.
La jornada culminarà amb un acte de clausura al poliesportiu 1r d’Octubre en el qual, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, s’aprofitarà per reivindicar el paper de la dona esportista amb discapacitat intel·lectual i reforçar el compromís amb un esport més inclusiu, equitatiu i transformador.