Exhibició per continuar líder
El Vila-sana passa per sobre del Telecable a Gijón per mantenir la primera plaça amb autoritat. Aina Florenza, amb un hat-trick, Luchi Agudo, Salvanyà i Gaete van firmar la golejada
El Vila-sana va retenir el liderat de l’OK Lliga gràcies a una exhibició de poder a Gijón contra un Telecable que res no va poder fer davant de l’efectivitat ahir de les lleidatanes, que van passar per sobre amb sis gols (2-6), que haurien pogut ser molts més.
El partit va començar amb molt ritme i amb ocasions constants a les dos porteries, on les porteres es van erigir en protagonistes. Anna Salvat va haver d’anar a totes per evitar el gol local en llançaments d’Igualada i Colomer, mentre que la italiana Caretta feia el mateix davant de la insistència de Florenza i Salvanyà. La portera del Vila-sana va tornar a ser determinant en un tret d’Almeida i després en una doble ocasió de Colomer i Igualada.
Malgrat la insistència local, va ser el quadre del Pla d’Urgell el que va gaudir de la millor ocasió per trencar la igualada. Va ser en un penal un pèl rigorós que Florenza es va encarregar d’executar però el seu tret va sortir desviat. L’acció va donar aire a l’equip asturià, que quatre minuts després inaugurava el marcador gràcies a una combinació entre Almeida i Cobián que aquesta última va transformar en gol. El Vila-sana no es va ensorrar i va intensificar el seu domini. Florenza, en dos ocasions, i Salvanyà, en una altra, van posar a prova Caretta, que es va veure sorpresa en el minut 20 per un tret de Florenza que es va colar per sota del seu cos per situar l’1-1. El Telecable va reaccionar amb l’empat i Laia Juan va tenir el 2-1 a mans, però el que va arribar va ser l’1-2, obra de nou de Florenza, aquesta vegada després d’una gran jugada personal remuntant per darrere de la porteria.
La segona part no va poder començar millor per a les de Pla. Primera arribada clara i gol de Florenza, que firmava així el seu particular hat-trick. Encara que Almeida va retallar distàncies mig minut després, Luchi Agudo, en el 33, clavava un cop gairebé definitiu amb un quart gol que va deixar molt tocades les asturianes. El Vila-sana no va apujar el peu de l’accelerador i Salvanyà firmava el cinquè de jugada personal i Bea Gaete tancava la golejada en un penal que ella mateixa havia forçat.