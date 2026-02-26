Jordi López: "Afrontem el partit amb optimisme i il·lusió"
El tècnic de l’Atlètic Lleida diu que el seu equip "cada vegada confia més" en la salvació malgrat els vuit punts de diferència
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, afronta amb optimisme i confiança l’exigent duel d’aquest diumenge davant de la UE Sant Andreu, en un tram final de temporada marcat per la urgència classificatòria, amb l’equip a vuit punts de la salvació, i la dificultat del calendari.
Malgrat això, el tècnic deixa clar que “afrontem el partit amb optimisme, amb il·lusió i amb confiança. Sabíem que no seria fàcil, però som al camí”. Per a López, l’equip ha fet passos endavant en les últimes setmanes: “Estem millorant, som més competitius i no abaixarem els braços. Cada dia confiem més”, va assenyalar, malgrat l’últim empat (3-3) davant del Barbastre.
L’entrenador va admetre que en l’últim partit l’ansietat per guanyar els va passar factura. “Ens va fer prendre decisions que no eren les adequades. Però aquestes experiències també ens ajuden a créixer. Si es repeteix una situació així, tindrem més eines per gestionar-la”, va destacar
El calendari no dona treva i després d’enfrontar-se a rivals directes, ara arriben enfrontaments davant d’equips de la zona alta. Tanmateix, el tècnic resta dramatisme al context. “Cada partit té la seua dificultat. En aquesta categoria hi ha moltíssima igualtat i les diferències són mínimes”, va explicar. Sobre el xoc en el Narcís Sala, va destacar el que el Sant Andreu “segurament té la millor plantilla de la categoria. És un escenari de futbol autèntic, amb un ambient gairebé professional i una dificultat màxima.”
Un dels aspectes clau serà el control emocional, especialment en un camp on la pressió ambiental estreny. “Són partits que al jugador li agrada disputar, perquè no necessites motivació extra. Però hem de controlar la part emocional. Ells juguen molt amb aquest context i hi haurà moments en els que ens estrenyeran. N’hem parlat i l’equip és madur”, va dir.
Quant a l’anàlisi del Sant Andreu, López va recalcar que “és un equip molt equilibrat, amb individualitats extraordinàries, que mai no perd el control i és molt difícil de batre. Per alguna cosa està lluitant pel lideratge”. Davant d’això, el pla passa per mostrar personalitat. “Hem de ser un equip compacte i fiable, ser atrevits i valents, executar el pla de partit en cada moment i, sobretot, ser nosaltres mateixos. Ser competitius i competents, que no és el mateix,” va concloure.