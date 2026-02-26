L’Alpicat encaixa una nova derrota
Cau davant del Manlleu, rival europeu, tot i mostrar-se sòlid darrere
El Lleidanet HC Alpicat va tornar a caure ahir derrotat davant d’un rival europeu com el Manlleu (3-1), en un duel en el qual la traça defensiva li va permetre estar sempre a prop, encara que les opcions van ser sempre mínimes i el conjunt lleidatà segueix a un punt de la salvació, malgrat encadenar cinc derrotes, quatre davant de rivals de Champions.
El pla del conjunt lleidatà per resistir el màxim possible passava per defensar a prop de la seua porteria, davant d’un Manlleu que va tenir molta paciència amb la bola. Però la situació es va torçar aviat, perquè l’equip local va tenir un penal a favor abans del minut 5 i Vale Fernández el va convertir per situar l’1-0. Malgrat veure’s en desavantatge, l’Alpicat va mantenir la mateixa estratègia, buscant inquietar en algun contraatac molt puntual, però sense èxit. En canvi, el conjunt local va saber gestionar els atacs amb sobrietat i, en l’equador del primer temps, va tornar a castigar amb el 2-0 de Blanca Angrill en una gran acció individual.
Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part, gràcies a les bones parades de Cheta Candal en la majoria de rematades locals durant tot el partit, ja que a la represa el guió es va mantenir exactament igual.
Malgrat que l’Alpicat va trobar més opcions per sortir en velocitat en l’arrancada, es va trobar amb els habituals problemes per convertir ocasions i no va retallar distàncies, malgrat que Candal es va encarregar de mantenir el 2-0 en el marcador fins que quedaven 5 minuts, quan Garciolo va anotar el 3-0. El còmode avantatge va provocar que el gol d’Arantxa a 3:18 del final (3-1) fos insuficient per a la reacció, malgrat enviar una bola al pal poc després.