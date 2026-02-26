TENIS
L’Urgell repeteix amb el Tennis Europe i acollirà un Català
Organitzarà per cinquè any consecutiu una de les cites del circuit europeu
El Club Tennis Urgell reforçarà aquest any 2026 la seua aposta per la base amb l’organització de tres tornejos de referència, entre els quals el Catalonia Open del circuit Tennis Europe, que acollirà per cinquè any consecutiu, i el Campionat de Catalunya sub-13, sense oblidar el tradicional Torneig de Setmana Santa, que arriba a la quaranta-quatrena edició, les últimes 24 sota el nom de Trofeu Albert Costa.
El torneig que porta el nom del tenista lleidatà més premiat de la història serà el més matiner. La fase prèvia està fixada per als dies 21 i 22 de març i la fase final es disputarà del 27 al 31 de març, reunint les millors promeses sub-13 estatals. No endebades està considerat com el Campionat d’Espanya oficiós de la categoria.
Les altres dos cites de pes que acollirà el club aquest any seran el Campionat Catalunya sub-13, que se celebrarà de l’11 al 18 de juliol, i el Catalonia Open-Ara Lleida, torneig del circuit Tennis Europe que està previst del 7 al 14 de novembre, amb els dos primers dies destinats a la fase prèvia i la resta a la fase final, amb un quadre de 32 jugadors, tant masculí com femení.
El club lleidatà s’ha convertit ja en una seu fixa del torneig continental, que aquest any arriba a Lleida per cinquè any consecutiu, de nou de segona categoria i amb un pressupost proper als 50.000 euros.
Un any més, la prova del Tennis Europe disputada al Club Tennis Urgell ha estat una de les més ben valorades, tant pels participants com a nivell federatiu.
Tot s’emmarca en la línia de treball del CT Urgell, que des de fa anys manté una aposta decidida i constant pel tenis de base com a pilar fonamental del club. Aquesta voluntat es tradueix en la potenciació de la competició i en l’organització de tornejos com els esmentats, oferint als joves jugadors i jugadores espais per créixer, millorar el seu nivell i adquirir experiència en un entorn exigent però formatiu.
La base com a repte
“El repte d’aquesta junta directiva ha estat des de sempre la promoció del tenis de base, i amb aquests tornejos ho estem aconseguint”, assenyala el president del club, Óscar Villaverde.