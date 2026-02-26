FUTBOL
Tres lleidatans, a la sub-15 i la sub-14 de l’espanyola
Arnau Ribes, porter del Barça, i Hugo Oliva i Jan Vila, de l’Espanyol
La pròxima concentració de la selecció espanyola sub-15, que tindrà lloc la setmana que ve a Itàlia, comptarà per primera vegada, almenys aquesta temporada, amb la presència de dos lleidatans: el porter del Barça Arnau Ribes i el davanter de l’Espanyol Hugo Oliva. Ambdós jugadors competeixen a Divisió d’Honor de la categoria Cadet S15, en la qual l’Espanyol és l’actual líder, amb 52 punts, tres més que el Barça, que té dos partits pendents respecte al seu rival.
Tanmateix, no seran els únics lleidatans que la setmana que ve es concentraran amb la selecció espanyola, perquè Jan Vila, també atacant de l’Espanyol –però a l’Infantil S14–, tindrà la seua primera crida al combinat sub-14 –la primera selecció d’àmbit estatal–, que es concentrarà de dilluns a divendres a l’Alfàs del Pi (Alacant) per entrenar.
El seleccionador espanyol de la sub-15, Hernán Pérez, va incloure els dos lleidatans entre els 22 convocats per al doble amistós de la setmana que ve davant d’Itàlia en terres transalpines: el 3 i el 5 de març, al Riano Athletic Center, a prop de Roma, en el que suposa la cinquena concentració de la temporada d’aquest conjunt.
Per a Arnau Ribes (Lleida, 2011), serà la segona presència amb la selecció espanyola sub-15, ja que va ser cridat per primera vegada a l’agost per realitzar uns entrenaments durant quatre dies. En canvi, serà el debut d’Hugo Oliva (Pont de Suert, 2011) com a internacional espanyol, ja que aquesta suposa la seua primera crida, com a premi a un bon any de debut a l’Espanyol.
Oliva va arribar aquest any al planter blanc-i-blau procedent del Gimnàstic de Manresa, on va recalar el 2023 procedent de l’Escola Pont Ribagorça, on va començar la seua carrera. En els seus dos anys en categoria infantil a Manresa va anotar 23 gols, la qual cosa li va valer el seu fitxatge per a l’Espanyol aquesta temporada, ja en categoria cadet. En 19 partits de Lliga com a periquito, ja ha assolit els 10 gols, gràcies a un doblet el cap de setmana passat contra el Cornellà (6-0).
En el cas de Jan Vila (Anglesola, 2012), és jugador de l’Espanyol des de l’estiu del 2023, quan va començar l’últim any d’aleví. Va començar la seua trajectòria al Tàrrega, però als vuit anys se’n va anar rumb al Gimnàstic de Manresa, des d’on es va incorporar al conjunt blanc-i-blau, en el qual acumula 39 gols en dos campanyes i mitja.
Arnau Ribes compleix la tercera temporada al Barça,al qual va arribar el 2023 procedent de l’Atlètic Segre, on va jugar fins a acabar aleví. Una vegada al Barça, ha estat habitual a la porteria dels equips infantils i aquest any juga amb assiduïtat al Cadet S15, encara que en l’inici d’aquesta campanya es va perdre partits per lesió.