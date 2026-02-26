FUTBOL
Vinicius decideix la soferta classificació del Madrid contra el Benfica
Pancarta contra el racisme en la prèvia
Vinicius, el gran protagonista de l’eliminatòria davant del Benfica pels suposats insults racistes de Prestianni cap a ell després d’anotar el 0-1 en l’anada, també va resultar decisiu ahir en la tornada, anotant el 2-1 que va sentenciar el pas del Reial Madrid a vuitens per un 3-1 global, després de minuts de sofriment. El Bernabéu va mostrar el seu suport a Vinícius, mostrant una pancarta amb el missatge “No al racisme” en la prèvia. Paradoxalment, un aficionat blanc va ser captat fent la salutació nazi en aquells moments i va ser expulsat de l’estadi. El Benfica va empatar l’eliminatòria aviat amb el 0-1 de Rafa Silva, replicat ràpidament per Tchouámeni per a l’1-1 que donava el pas al Madrid. Fins al 2-1 de Vinícius al 80, poc després que Asencio hagués de retirar-se en llitera per un cop al cap, els portuguesos van tenir opcions per igualar, però les van malgastar. En la resta d’eliminatòries, l’Atalanta va firmar una agònica remuntada davant del Borussia Dormund, al qual va superar per 4-1 amb un penal a l’últim minut, per remuntar el 2-0 desfavorable de l’anada (4-3 global). La Juventus també va aixecar un 5-2 en contra i va forçar la pròrroga amb un 3-0 davant del Galatasaray, que es va col·locar 3-2 en el temps extra i va passar (5-7), mentre que el PSG va aprofitar el 2-3 de l’anada per eliminar el Mònaco amb el 2-2 a París (5-4).