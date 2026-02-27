ATLETISME
La Cursa de la Dona de Lleida espera 2.300 participants
Torna després d’un any sense disputar-se mantenint el caràcter solidari
La tradicional Cursa de la Dona de Lleida ha retornat. Després de no disputar-se l’any passat, un buit que la Paeria va decidir cobrir amb la disputada de la primera Caminada de les Dones, la prova torna al calendari per celebrar l’onzena edició el proper 15 de març, mantenint el seu caràcter inclusiu i solidari, ara sota l’organització conjunta de GoGoGoRunners Club Esportiu i l’ajuntament.
Amb sortida i arribada a la canalització del riu Segre, a l’altura dels Camps Elisis, l’esdeveniment constarà amb un recorregut únic de 5,6 quilòmetres, que podrà cobrir-se corrent o caminant, però sempre amb el repte de continuar potenciant l’esport femení i reforçar el vessant solidari vinculat a la Beca Marta Santamaria i a la investigació del càncer de mama amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
Èxit de convocatòria
A dos setmanes de la celebració, ja s’han superat amb escreix els 1.500 inscrits i l’organització confia a depassar els 2.300 participants que van prendre part en l’edició del 2024. Com a aperitiu, dissabte es disputaran les curses infantils. A causa de la posada en funcionament de la nova estació d’autobusos, aquest any el traçat registrarà una petita variació, ja que no passarà per Príncep de Viana, sinó que es desviarà pel carrer Roger de Llúria, paral·lela a les vies del tren. També transcorrerà per la passarel·la del Liceu Escolar, avinguda Madrid, avinguda del Segre, Comtes d’Urgell, Corregidor Escofet i avinguda Tortosa.
La regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, va anunciar novetats per a aquesta edició, entre les quals l’habilitació d’un espai infantil a la ludoteca de Cappont, amb capacitat per a 64 nens i nenes d’entre 2 a 12 anys, per facilitar la conciliació de les famílies participants, a banda de facilitar inscripcions socials i solidàries per a aquelles persones que no puguin assumir el cost de la inscripció.
Valls també va revelar que els prop de 5.000 euros recaptats l’any passat amb la caminada es destinaran a parts iguals entre la Beca Santamaria i AFANOC contra el càncer infantil. Seguint amb el vessant solidari, Carme Santamaria va destacar que la recaptació d’aquest any permetrà impulsar una nova línia d’investigació a l’IRBLleida, en col·laboració amb l’Hospital Arnau de Vilanova, que se centra en l’anàlisi de líquid pleural en pacients amb càncer de mama a fi de seleccionar teràpies oncològiques més eficaces i menys tòxiques.